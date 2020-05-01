Коронавирус в Севастополе: 85 зарегистрированных случаев, 10 выписанных, один умер

По состоянию на утро 1 мая в Севастополе зарегистрирован один новый случай заболевания COVID-19. Это человек, который был в контакте с ранее заболевшим. Всего с начала года в Севастополе зарегистрировано 85 случаев, десять человек выписаны после выздоровления, один человек умер.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся под наблюдением 143 человека, в городской больнице № 9 – 66 человек. Под наблюдением по месту жительства – 1128 человека. В режиме обсерваторов работают пансионат «Изумруд», а также стройки Минобороны РФ в бухте Омега и на Бельбеке. В пансионате «Изумруд» находятся 80 человек, в обсервации на строительных площадках – 704, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.