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Фото: power-of-beauty.guru

Коронавирус в Севастополе: 85 зарегистрированных случаев, 10 выписанных, один умер

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 12:27 01.05.2020

По состоянию на утро 1 мая в Севастополе зарегистрирован один новый случай  заболевания COVID-19.  Это человек,  который был в контакте с ранее заболевшим.  Всего с начала года в Севастополе зарегистрировано 85 случаев, десять человек выписаны после выздоровления, один человек умер.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся под наблюдением 143 человека, в городской больнице № 9 – 66 человек.  Под наблюдением по месту жительства – 1128  человека.  В режиме обсерваторов работают пансионат «Изумруд», а также стройки Минобороны РФ в бухте Омега и на Бельбеке. В пансионате «Изумруд» находятся 80 человек, в обсервации на строительных площадках – 704, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.

Коронавирус в Севастополе: 85 зарегистрированных случаев, 10 выписанных, один умер

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