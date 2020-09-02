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Крымская статистика коронавирусной инфекции: за сутки «плюс» 28, всего 789
Фото: rk.gov.ru

Коронавирус в Севастополе: хоть один случай заражения за сутки, а есть

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 14:04 02.09.2020

По состоянию на утро 2 сентября в Севастополе зарегистрирован один новый случай заболевания COVID-19.

Пациент – 77-летний мужчина из Севастополя.  После выздоровления выписаны ещё два человека.   Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 524 человека.   В настоящий момент в стационарах находится 74 человека. Выздоровели 409 человек, 18 человек умерло.   На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 164 человека, в городской больнице № 9 – 139.   Под наблюдением по месту жительства – 300 человек, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

В режиме обсерваторов работают пансионаты «Изумруд» и «Солнышко».

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.

Коронавирус в Севастополе: хоть один случай заражения за сутки, а есть

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