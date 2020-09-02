Коронавирус в Севастополе: хоть один случай заражения за сутки, а есть

По состоянию на утро 2 сентября в Севастополе зарегистрирован один новый случай заболевания COVID-19.

Пациент – 77-летний мужчина из Севастополя. После выздоровления выписаны ещё два человека. Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 524 человека. В настоящий момент в стационарах находится 74 человека. Выздоровели 409 человек, 18 человек умерло. На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 164 человека, в городской больнице № 9 – 139. Под наблюдением по месту жительства – 300 человек, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

В режиме обсерваторов работают пансионаты «Изумруд» и «Солнышко».

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.