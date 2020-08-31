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В Крыму - еще14 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Итого: 575
Фото: ФБ

Коронавирус в Севастополе «косит» подростков и пенсионеров

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:44 31.08.2020

По состоянию на утро 31 августа в Севастополе зарегистрировано девять новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Среди заболевших – двое подростков в возрасте 12 и 16 лет, а также пенсионеры, старшему из которых – 83 года. После выздоровления выписан ещё один человек.  Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 518 человек. В настоящий момент в стационарах находится 82 человек. Выздоровели 397 человек, 18 человек умерло.  На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 180 человек, в городской больнице № 9 – 135. Под наблюдением по месту жительства – 297 человек, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя. 

В режиме обсерваторов работают пансионаты «Изумруд» и «Солнышко».  Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.

Коронавирус в Севастополе "косит" подростков и пенсионеров

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