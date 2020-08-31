Коронавирус в Севастополе «косит» подростков и пенсионеров

По состоянию на утро 31 августа в Севастополе зарегистрировано девять новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Среди заболевших – двое подростков в возрасте 12 и 16 лет, а также пенсионеры, старшему из которых – 83 года. После выздоровления выписан ещё один человек. Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 518 человек. В настоящий момент в стационарах находится 82 человек. Выздоровели 397 человек, 18 человек умерло. На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 180 человек, в городской больнице № 9 – 135. Под наблюдением по месту жительства – 297 человек, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.