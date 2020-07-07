Коронавирус в Севастополе не сдаётся: пять новых случаев заболевания

По состоянию на утро 7 июля в Севастополе зарегистрировано пять новых случаев заболевания COVID-19, в том числе вирус «подхватил» один девятилетний ребёнок .

Люди находились в контактной группе с ранее заболевшими. Выписаны после выздоровления ещё пять человек. Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 254 человека. В настоящий момент в стационарах находится 43 человека. Выздоровели 198 человек, 5 человек умерло. На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 137 человек, в городской больнице № 9 – 89. Под наблюдением по месту жительства – 992 человека, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

В режиме обсерваторов в Севастополе по-прежнему работают пансионаты «Изумруд» и «Солнышко».