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Фото: ФБ

Коронавирус в Севастополе не сдаётся: пять новых случаев заболевания

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:47 07.07.2020

По состоянию на утро 7 июля в Севастополе зарегистрировано пять новых случаев заболевания COVID-19, в том числе вирус «подхватил» один девятилетний ребёнок .

Люди находились в контактной группе с ранее заболевшими.  Выписаны после выздоровления ещё пять человек.   Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 254 человека. В настоящий момент в стационарах находится 43 человека. Выздоровели 198 человек, 5 человек умерло.  На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 137 человек, в городской больнице № 9 – 89. Под наблюдением по месту жительства – 992 человека, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя. 

В режиме обсерваторов в Севастополе по-прежнему работают пансионаты «Изумруд» и «Солнышко».

Коронавирус в Севастополе не сдаётся: пять новых случаев заболевания

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