Коронавирус в Севастополе: новые случаи заболевания — «завозные»

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Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил о регистрации 12 новых случаев коронавирусной инфекции. По его информации, все очаги коронавируса – из ранее выявленных. Таким образом, общее число заболевших в Крыму – 189 человек. За истекшие сутки на территории Республики Крым подтверждено 12 новых случаев коронавирусной инфекции. Все они выявлены активно. Двое заболевших выявлены при лабораторном мониторинге прибывших из неблагополучных стран, 10 - при обследовании контактных по ранее зарегистрированным очагам, в том числе в двух очагах в Сакской районной больнице и Алуштинской городской больнице, в очаге по церкви села Крымское Сакского района, среди контактных по домашним очагам. 8 случаев (66,7%) – бессимптомные, - сообщил Глава Крыма. По информации Сергея Аксёнова, все заболевшие госпитализированы в инфекционный стационар. Специалистами управления Роспотребнадзора проводится эпидемиологическое расследование, определен круг контактных лиц, в отношении которых осуществляются профилактические мероприятия. Таким образом, на текущий период в республике зарегистрировано 189 случаев COVID-19. 24 из них завезены из-за границы, 19 – из субъектов РФ, 23 случая выявлены по контакту с прибывшими из субъектов РФ, 123 - по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами. По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, под медицинским наблюдением находятся 1 890 человек, из которых под динамическим наблюдением на дому - 954 человека, в стационарах - 174 человека, изолировано в обсерваторы – 762 человека. По данным Роспотребнадзора, всего выявлено 189 положительных на COVID-19, за последние сутки – 12 человек. Из них продолжают лечение - 130 человек, выздоровело – 57 человек, 13 – за последние сутки. На телефон «горячей линии» Министерства здравоохранения Республики Крым поступил 231 звонок. Значительная часть вопросов, с которыми обращались граждане, касались общих рекомендаций в связи со сложившейся в Крыму ситуацией с новой коронавирусной инфекцией.
Фото: theins.ru

Коронавирус в Севастополе: новые случаи заболевания — «завозные»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 11:59 04.07.2020

По состоянию на утро 4 июля в Севастополе зарегистрированы три новых случая заболевания COVID-19.

Двое пациентов прибыли в Севастополь из других регионов страны, сданные ими анализы подтвердили коронавирусную инфекцию. Третий заболевший несколько дней лечился дома, 29 июня был госпитализирован в инфекционную больницу в крайне тяжёлом состоянии и 30 июня скончался. Диагноз СОVID-19 у него был подтвержден результатом прижизненного мазка и посмертной аутопсии. Источник заражения устанавливается, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 239 человек. В настоящий момент в стационарах находится 37 человек. Выздоровели 189 человек, 5 человек умерло.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 115 человек, в городской больнице № 9 – 79.

Под наблюдением по месту жительства – 870 человек.

В режиме обсерваторов работают пансионаты «Изумруд» и «Солнышко».

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.

Коронавирус в Севастополе: новые случаи заболевания - "завозные"

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