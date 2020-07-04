Коронавирус в Севастополе: новые случаи заболевания — «завозные»

По состоянию на утро 4 июля в Севастополе зарегистрированы три новых случая заболевания COVID-19.

Двое пациентов прибыли в Севастополь из других регионов страны, сданные ими анализы подтвердили коронавирусную инфекцию. Третий заболевший несколько дней лечился дома, 29 июня был госпитализирован в инфекционную больницу в крайне тяжёлом состоянии и 30 июня скончался. Диагноз СОVID-19 у него был подтвержден результатом прижизненного мазка и посмертной аутопсии. Источник заражения устанавливается, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 239 человек. В настоящий момент в стационарах находится 37 человек. Выздоровели 189 человек, 5 человек умерло.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 115 человек, в городской больнице № 9 – 79.

Под наблюдением по месту жительства – 870 человек.

В режиме обсерваторов работают пансионаты «Изумруд» и «Солнышко».

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.