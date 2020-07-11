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Хорошая новость: за сутки в Крыму - ни одного нового случая заражения коронавирусом
Фото: glava.rk.gov.ru

Коронавирус в Севастополе: один из заболевших — приезжий, другие — местные

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 12:23 11.07.2020

По состоянию на утро 11 июля в Севастополе зарегистрированы девять новых случаев заболевания COVID-19.

Один из заболевших – мужчина, приехавший в Севастополь на отдых. Восемь других – местные жители, контактировавшие с заболевшими ранее людьми. Все они были взяты на контроль в ходе эпидрасследований, позже анализы подтвердили положительные результаты.  Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 267 человек. В настоящий момент в стационарах находится 45 человек. Выздоровели 209 человек, 5 человек умерло.  На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 140 человека, в городской больнице № 9 – 92.  Под наблюдением по месту жительства – 845 человек.  В режиме обсерваторов работают пансионаты «Изумруд» и «Солнышко», — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

В Крыму за сутки зарегистрировали 24 новых случаев заболевания коронавирусом — здесь.

Коронавирус в Севастополе: один из заболевших - приезжий, другие - местные

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