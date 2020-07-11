Коронавирус в Севастополе: один из заболевших — приезжий, другие — местные

По состоянию на утро 11 июля в Севастополе зарегистрированы девять новых случаев заболевания COVID-19.

Один из заболевших – мужчина, приехавший в Севастополь на отдых. Восемь других – местные жители, контактировавшие с заболевшими ранее людьми. Все они были взяты на контроль в ходе эпидрасследований, позже анализы подтвердили положительные результаты. Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 267 человек. В настоящий момент в стационарах находится 45 человек. Выздоровели 209 человек, 5 человек умерло. На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 140 человека, в городской больнице № 9 – 92. Под наблюдением по месту жительства – 845 человек. В режиме обсерваторов работают пансионаты «Изумруд» и «Солнышко», — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.