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Фото: coronavirus-control.ru

Коронавирус в Севастополе — один заболевший за сутки

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 14:10 24.06.2020

По состоянию на утро 24 июня в Севастополе зарегистрирован один новый случай заболевания COVID-19.

Пациент контактировал с заболевшим ранее человеком. Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 215 человек. В настоящий момент в стационарах находится 35 человек. Выздоровело 170 человек, 3 человека умерло.  На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 105 человек, в городской больнице № 9 – 64. Под наблюдением по месту жительства – 952 человека, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

За 23 июня тестирование на пунктах пропуска и на железнодорожном вокзале прошло 516 человек.

В режиме обсерватора работает пансионат «Изумруд».

Коронавирус в Севастополе - один заболевший за сутки

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