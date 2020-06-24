Коронавирус в Севастополе — один заболевший за сутки

По состоянию на утро 24 июня в Севастополе зарегистрирован один новый случай заболевания COVID-19.

Пациент контактировал с заболевшим ранее человеком. Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 215 человек. В настоящий момент в стационарах находится 35 человек. Выздоровело 170 человек, 3 человека умерло. На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 105 человек, в городской больнице № 9 – 64. Под наблюдением по месту жительства – 952 человека, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.