Коронавирус в Севастополе — пять новых случаев заражения за сутки

По состоянию на 10 августа в Севастополе зарегистрированы пять новых случаев заболевания COVID-19 среди жителей города.

Двое из заболевших – пенсионеры, трое – люди среднего возраста. Одна из пациенток заболела после поездки на отдых в пгт Мирный; ещё одна контактировала с заболевшим ранее человеком; в остальных случаях источники заражения устанавливаются, идут эпидрасследования. Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 386 человек. В настоящий момент в стационарах находится 52 человека. Выздоровели 312 человек, 11 человек умерло, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 170 человек, в городской больнице № 9 – 114. Под наблюдением по месту жительства – 365 человек. В режиме обсерваторов работают пансионаты «Изумруд» и «Солнышко».

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.