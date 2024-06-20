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Коррупционный скандал в Севастополе: отправлен в отставку глава Качинского МО
Николай Герасим в телеэфире. Скриншот НТС

Коррупционный скандал в Севастополе: отправлен в отставку глава Качинского МО

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 14:13 20.06.2024

Развожаев: «Факты подтвердились».

Скандал в Севастополе. Губернатор Михаил Развожаев принял решение отправить в суд документы о досрочном прекращении полномочий Главы внутригородского муниципального образования Качинского муниципального округа города Севастополя Николая Михайловича Герасима «в связи с утратой доверия».

По представлениям прокуратуры Севастополя Управлением по профилактике коррупционных и иных правонарушений Департамента общественной безопасности города Севастополя проведены проверки соблюдения Николаем Михайловичем требований антикоррупционного законодательства. Факты подтвердились.Также как секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» принял решение об исключении Николая Михайловича из партии, — прокомментировал Развожаев.

Глава города заверил: власти продолжают системно бороться с любыми проявлениями коррупции на всех уровнях.

Все должны понять, что за любые доказанные факты коррупции последует незамедлительное наказание, — подытожил губернатор Севастополя.

Подробности о «подвигах» Качинского поселкового руководителя — впереди.

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