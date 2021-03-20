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Фото: sev.gov.ru

Коронавирус в Севастополе — статистика за сутки

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:36 20.03.2021

По состоянию на 20 марта в Севастополе зарегистрированы 32 новых случая заболевания COVID-19.

42 человека выписаны после выздоровления.  Умерли два человека в возрасте 83 и 94 лет. Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 12 807  человек. В настоящий момент выздоровели 11 896 человек, 546 умерло, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.  

Под наблюдением находится 620 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.

Коронавирус в Севастополе - статистика за сутки

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