Коронавирус в Севастополе: все заболевшие за сутки — местные

По состоянию на утро 14 августа в Севастополе зарегистрированы семь новых случаев заболевания COVID-19.

Все заболевшие – жители Севастополя. Каждый из них был в контактной группе по ранее заболевшему родственнику. Один человек выписан после выздоровления. Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 408 человек, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

В настоящий момент в стационарах находится 56 человек. Выздоровели 326 человек, 12 человек умерло. На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 167 человек, в городской больнице № 9 – 137. Под наблюдением по месту жительства – 462 человека.

В режиме обсерваторов работают пансионаты «Изумруд» и «Солнышко».

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.