Коронавирус вогнал в депрессию две трети россиян, но 7% держатся, говорят, всё это выдумка

«И тут Васисуалий вдруг замолчал. «А может, так надо, – подумал он, дергаясь от ударов и разглядывая темные, панцирные ногти на ноге Никиты, – может, именно в этом искупление, очищение, великая жертва». Вспомнили Васисуалия Лоханкина и его думы о месте и судьбе русской интеллигенции? В частности, когда ее секут нещадно за не выключенный свет в туалете.

Собственно, думы эти в условиях коронавирусного карантина только обострились. Вот и рождается в головах: «А может, так и надо?», «А может все мы выйдем обновленными и очищенными?», «Нас научат беспрекословно слушаться «старших» и строго выполнять приказы», «Мыть руки, вытирать попу, опять мыть руки«, «Может в этом и есть великая сермяжная правда, она же посконная, домотканая и кондовая?»…

Мысли эти, несмотря на веселый нрав классиков, не самые оптимистичные. А еще и СМИ «дают стране угля». Мелкого, но много. Страшные новости, комментарии «эксперДов», резкие действия властей на местах, угрозы «нарушителям», неутешительные прогнозы и патрули привели в подавленное состояние 75% россиян.

Треть респондентов жалуется, что их угнетает редкая возможность выйти из дома. При этом 7% по-прежнему отказываются верить в то, что вирус вообще существует. Однако всеобщая обеспокоенность привела к тому, что 85% россиян стали чаще мыть руки и соблюдать другие правила гигиены. Об этом свидетельствуют данные совместного опроса проекта «Здоровье Mail.ru» и сервиса «Все аптеки», пишут «Известия» .

Подробнее о результатах опроса:

Чаще всего причиной своего пессимистичного настроя респонденты называют новостной фон (75% ответов), на втором месте — отсутствие прогулок (36%), на третьем — изоляция от друзей (19%). В опросе участвовали 13 тысяч человек.

Впрочем, нашлись и те, кто не особо грустит из-за пандемии. 17% участников опроса заявили, что им безразлична сложившаяся ситуация. А 7% респондентов уверены, что коронавирус — просто выдумка. Последние – люди «в возрасте». Срабатывает логика: «мы повидали на своем веку многое, и перестройку, и распад Союза, и дефолты, и реформы».

В то же время, по данным проведенного опроса, россияне стали ответственнее относиться к мерам безопасности. 85% приучились чаще мыть руки, 49% прислушались к рекомендациям властей и перестали контактировать с другими людьми, 23% носят медицинские маски.

Респондентов также спросили, какие действия по дезинфекции предметов и помещений они предпринимают. Выяснилось, что больше половины (55%) протирают салфетками мобильные телефоны, 53% обрабатывают антисептиками поверхности в квартире, 44% чаще стали делать уборку.

Поясняют специалисты:

Основная причина повышения сознательности граждан — верная подача информации от правительства, профильных ведомств и СМИ, отметили эксперты в области массовых коммуникаций. Разумные просьбы государства в чрезвычайных условиях граждане принимают охотно, — считает вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), управляющий партнер Depot branding agency Алексей Андреев. — Людям свойственен стадный инстинкт, и это не зависит от уровня развития страны. Голос государства — авторитет. Человек сейчас находится в нетипичной, явно чрезвычайной ситуации. И у него срабатывает инстинкт самосохранения: экспертов много, они все говорят разное, но защитят ли они меня и мою семью в случае, когда придет беда? И тут проявляется бессознательное желание найти «старшего». А таковым всегда будет государство. В происходящем есть и другие плюсы. Удаленная работа способна повысить профессионализм сотрудников, поскольку требует особенной дисциплины и умения расставить приоритеты, — отметила психоаналитик компании «1С-Битрикс» Алена Орехова. — Сейчас компании, учреждения и частные лица предлагают бесплатно пройти тот или иной образовательный курс, послушать лекции, прочитать новые книги, посмотреть театральные постановки и многое другое. Это уникальный шанс отправиться, например, на экскурсию в Лувр без затрат на самолет и отель. В случае с COVID-19 в короткие сроки удалось создать расчеты, основанные на больших данных и поведенческих паттернах, показывающие прогноз развития эпидемии, перерастание в пандемию, сроки и темпы заражения. Такие инструменты помогают руководству стран принять необходимые меры, а СМИ — рассказать обществу, что ему грозит в случае выполнения или невыполнения рекомендаций ВОЗ и правительств, — рассказал «Известиям» управляющий партнер Marketing Logic Дмитрий Галкин.

Что по этому поводу писали мои любимые веселые классики? «Сказанное при пробуждении «гут морген» обычно значило, что печень попошаливает, что 52 года – не шутка и что погода нынче сырая». Впрочем, это я уже про себя любимого, героически не заболевшего и не поддавшегося депрессии.

Егор Лиходеев.