Коронавирусная инфекция в Севастополе: новых случаев заражения нет

Новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Севастополе на данный момент не зарегистрировано.

В инфекционной больнице находится 22 пациента. С начала года под наблюдением находилось 4946 человек, 3165 снято с наблюдения по завершении карантинного периода. Под наблюдением по месту жительства находится 1781 человек. С 1 апреля в Севастополе действует режим всеобщей самоизоляции, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.

Горячая телефонная линия волонтерского штаба «Мы вместе» для организации адресной помощи пожилым людям: +7 (8692) 227-227.