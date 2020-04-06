Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | Коронавирусная инфекция в Севастополе: новых случаев заражения нет

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Крымские предприятия начали производство защитных масок
Фото: rk.gov.ru

Коронавирусная инфекция в Севастополе: новых случаев заражения нет

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 12:08 06.04.2020

Новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Севастополе на данный момент не зарегистрировано.

В инфекционной больнице находится 22 пациента.  С начала года под наблюдением находилось 4946 человек, 3165 снято с наблюдения по завершении карантинного периода.  Под наблюдением по месту жительства находится 1781 человек. С 1 апреля в Севастополе действует режим всеобщей самоизоляции, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя. 

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.

Горячая телефонная линия волонтерского штаба «Мы вместе» для организации адресной помощи пожилым людям: +7 (8692) 227-227.

Коронавирусная инфекция в Севастополе: новых случаев заражения нет

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.