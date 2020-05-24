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Коронавирусная инфекция в Севастополе - один заболевший за сутки

Коронавирусная инфекция в Севастополе — один заболевший за сутки

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 12:36 24.05.2020

По состоянию на утро 24 мая в Севастополе зарегистрирован один новый случай заболевания COVID-19.

Всего с начала года в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 155 человек.   Выздоровело 114 человек, 2 человека умерло.  На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся под наблюдением 83 человека, в городской больнице № 9 – 69.  Под наблюдением по месту жительства – 669 человек. В режиме обсерватора работает пансионат «Изумруд».  Строительный городок в бухте Омега находится в завершающей стадии обсервации. Большая часть строителей  вывезена из города, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя. 

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.

Коронавирусная инфекция в Севастополе - один заболевший за сутки

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