Коронавирусная инфекция в Севастополе — один заболевший за сутки

По состоянию на утро 24 мая в Севастополе зарегистрирован один новый случай заболевания COVID-19.

Всего с начала года в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 155 человек. Выздоровело 114 человек, 2 человека умерло. На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся под наблюдением 83 человека, в городской больнице № 9 – 69. Под наблюдением по месту жительства – 669 человек. В режиме обсерватора работает пансионат «Изумруд». Строительный городок в бухте Омега находится в завершающей стадии обсервации. Большая часть строителей вывезена из города, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.