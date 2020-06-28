Коронавирусная инфекция в Севастополе: заболевшие есть, один из случаев — «завозной»

По состоянию на утро 28 июня в Севастополе зарегистрировано пять новых случаев заболевания COVID-19.

Трое пациентов контактировали с заболевшими ранее строителями, четвёртый — привозной случай из Москвы, пятый заболевший — пенсионер, источник заражения устанавливается. Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 228 человек. В настоящий момент в стационарах находится 39 человек. Выздоровело 176 человек, 4 человека умерло. 27 июня в инфекционной больнице скончалась 90-летняя женщина с подтверждённым диагнозом COVID-19. У неё были хронические заболевания органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, а также тяжёлая пневмония, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 113 человека, в городской больнице № 9 – 70.

Под наблюдением по месту жительства – 905 человек.

За 27 июня тестирование на пунктах пропуска и на железнодорожном вокзале прошёл 621 человек.

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