«Коронавирусная сводка» Севастополя: «плюс» 4, «минус» 18

По состоянию на утро 20 мая после выздоровления из больниц Севастополя выписано ещё 18 человек. Зарегистрировано 4 случая заболевания COVID-19. Все заразившиеся находились в контактной группе с ранее заболевшими. В том числе, диагноз подтвердился у семилетнего сына одного из пациентов.

Всего с начала года в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 147 человек. Выздоровел 101 человек, 2 человека умерло. На лечении остаются 44 человека.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся под наблюдением 86 человек, в городской больнице № 9 – 68. Под наблюдением по месту жительства – 705 человек.

В режиме обсерватора работает пансионат «Изумруд». Строительный городок в бухте Омега находится в завершающей стадии обсервации. Большая часть строителей вывезена из города.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.

По информации правительства Севастополя.