«Коронавирусные каникулы» внезапно закончились, а вот режим «самоизоляции» прогнозируемо продлен

Путин заявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая, но коронавирус никуда не делся.

Президент России Владимир Путин сообщил, что 11 мая истек период нерабочих дней. «Коронавирусные каникулы» в стране закончились.

Сегодня, 11 мая истекает ранее объявленный период нерабочих дней, в общей сложности, начиная с 30 марта, он продлился более шести недель, — заявил сегодня Глава государства.

По его словам, «эта экстраординарная мера позволила затормозить, замедлить развитие эпидемии«.

За счет этого мы получили ресурс времени, который использовали, прежде всего, для того, чтобы существенно повысить готовность всей системы здравоохранения на случай обострения эпидемиологической ситуации, — отметил Президент.

По его данным, «число специализированных коек, оборудованных для лечения осложнений болезни, возросло с 29 тыс. до 130 тыс., сформирован запас оборудования и техники, в том числе, что сейчас критически важно, создан резерв аппаратов искусственной вентиляции легких«.

И, слава Богу, конечно, что он не востребован в полном объеме, задействована лишь его незначительная часть, — уточнил Глава государства.

Путин напомнил, что «к сегодняшнему дню все регионы должны были сформировать соответствующие планы, сделать это на основе рекомендаций, подготовленных правительством, Роспотребнадзором совместно с рабочей группой Госсовета». Президент обратил внимание, что выход из ограничительных мер не может быть одномоментным, смягчение этого режима должно идти осторожно, шаг за шагом. Он заметил, что принятые ранее меры позволяют перейти к следующему периоду борьбы с эпидемией — к «началу поэтапного выхода из режимов ограничений«.

У этого периода есть принципиальная особенность: прежде всего такой выход не может быть одномоментным, нужно делать это последовательно, осторожно, шаг за шагом, — сказал Путин.

По его словам, выход или смягчение режимов ограничений «должны проходить при строгом соблюдений всех условий и санитарных требований, которые гарантируют безопасность людей«.

Опасно безрассудно забегать вперед, но и сидеть, сложа руки, уклоняясь от ответственности, также нельзя, нужно пройти между Сциллой и Харибдой, — сказал Глава государства.

Российский лидер напомнил, что в настоящий момент ответственность регионов всех уровней власти за каждый шаг исключительно велика. По его словам, это касается реализации всех профилактических мер и четкой, обоснованной линии на постепенное снятие ограничений, определения режима работы предприятий. При этом он обратил внимание, что выход из режима ограничений потребует значительного времени, но губернаторы смогут продолжать принимать решения о дополнении, смягчении или сохранении ограничений.

Главы регионов, опираясь на анализ ситуации, на мнение главных санитарных врачей будут принимать решения о характере ограничительных мер, о том — как, в какой последовательности их можно постепенно смягчать или сохранять, а если этого требует обстановка — может быть, даже и дополнять, — сказал Президент.

Главы регионов также смогут приостанавливать деятельность предприятий, которые не обеспечивают соблюдение требований санитарной безопасности.

У руководителей регионов с учетом ситуации на местах, рекомендаций санитарных врачей остается право по согласованию с Правительством РФ ограничивать или даже временно приостанавливать деятельность предприятий, в том числе и в том случае, если меры санитарной безопасности объективно не могут быть там обеспечены, — сказал Путин.

Он подчеркнул, что в случае принятия таких решений, «за сотрудниками предприятий, деятельность которых пока приостановлена, как и прежде, сохраняется заработная плата«.

Обратим внимание на эти «расширенные полномочия» губернаторов, глав регионов. Им решать, до каких пор продлится «самоизоляция», за что и как будут штрафовать нарушителей, когда разрешать прогулки и работу отдельных сфер бизнеса и конкретных предприятий…

Поэтому никакого противоречия в отмене «коронавирусных каникул» по стране и продления режима «самоизоляции» в регионах нет. Вот и Глава РК Сергей Аксёнов подписал сегодня Указ о продлении режима «повышенной готовности» на территории Республики Крым до 31 мая.

Также в документе указано, что с 12 мая до особого распоряжения граждане обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (медицинские и немедицинские маски, респираторы) при нахождении в транспорте общего пользования, легковом такси, транспортном средстве, осуществляющем перевозки пассажиров и багажа по заказу, при посещении объектов торговли (оказания услуг), деятельность которых не ограничена Указом, а также при нахождении в общественных местах (местах ожидания общественного транспорта, на открытых площадях аэропортов, железнодорожных и автобусных вокзалов).

Кроме того, при выполнении работ и оказании услуг граждане также обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.

Ссылка на Указ: https://rk.gov.ru/ru/document/show/21323 .