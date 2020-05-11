Официально! В Крыму режим «повышенной готовности» — «самоизоляции» продлен до 31 мая

Опубликован Указ Главы РК Сергея Аксёнова, которым в Крыму продлевается режим «повышенной готовности» до 31 мая, а с 12 мая вводится «масочный режим».

Указ

В документе, в частности, говорится:

С 12 мая 2020 года до особого распоряжения обязать граждан использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (медицинские и немедицинские маски, респираторы) при нахождении в транспорте общего пользования, легковом такси, транспортном средстве, осуществляющем перевозки пассажиров и багажа по заказу, при посещении объектов торговли (оказания услуг), деятельность которых не ограничена настоящим Указом, а также при нахождении в общественных местах (местах ожидания общественного транспорта, на открытых площадях аэропортов, железнодорожных и автобусных вокзалов и пр.).

Обязать граждан при выполнении работ и оказании услуг использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (медицинские и немедицинские маски, респираторы).