«Коронавирусные» сутки в Севастополе — 5 заболевших. В том числе — ребёнок

По состоянию на утро 26 июня в Севастополе зарегистрировано пять новых случаев заболевания COVID-19.

Среди заболевших – шестилетняя девочка, ранее диагноз был подтверждён у её мамы. Из четверых взрослых двое прибыли в город из других регионов: сданные на пунктах пропуска анализы подтвердили коронавирусную инфекцию. Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 220 человек. В настоящий момент в стационарах находится 36 человек. Выздоровело 173 человека, 3 человека умерло. На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 116 человек, в городской больнице № 9 – 66. Под наблюдением по месту жительства – 1207 человек. За 25 июня тестирование на пунктах пропуска и на железнодорожном вокзале прошло 619 человек. В режиме обсерватора работает пансионат «Изумруд», — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.