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Фото: News-r.ru

«Коронавирусные» сутки в Севастополе — 5 заболевших. В том числе — ребёнок

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 12:32 26.06.2020

По состоянию на утро 26 июня в Севастополе зарегистрировано пять новых случаев заболевания COVID-19.

Среди заболевших – шестилетняя девочка, ранее диагноз был подтверждён у её мамы. Из четверых взрослых двое прибыли в город из других регионов: сданные на пунктах пропуска анализы подтвердили коронавирусную инфекцию.  Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 220 человек. В настоящий момент в стационарах находится 36 человек. Выздоровело 173 человека, 3 человека умерло.   На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 116 человек, в городской больнице № 9 – 66.   Под наблюдением по месту жительства – 1207 человек.   За 25 июня тестирование на пунктах пропуска и на железнодорожном вокзале прошло 619 человек.  В режиме обсерватора работает пансионат «Изумруд», — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

 

"Коронавирусные" сутки в Севастополе - 5 заболевших. В том числе - ребёнок

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