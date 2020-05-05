Коронавирусу «все возрасты покорны». Сколько детей с COVID-19 в Крыму

В Крыму коронавирусная инфекция подтверждена у 14 несовершеннолетних. Об этом в ходе очередного заседания оперативного штаба сообщила вице-премьер РК Елена Романовская.

Вирус насколько мутирует, что не выбирает возрастной состав и может захватить и поразить организмы молодых людей… Среди тех, у кого подтвержден коронавирус, как бы мы не говорили о том, что главная категория риска — люди старше 65 лет, тем не менее, проанализировали тех, кто сегодня в стационарах, у нас 14 человек — дети от 0 до 17 лет. Они все находятся в наших инфекционных больницах, — сказала она.

В пропорции – ситуация такова: от 40 до 64 лет – 30 пациентов. От 18 до 39 лет – 18. Свыше 65-ти лет – 26. По данным министерства здравоохранения Крыма, на сегодня в больницах проходят лечение 88 пациентов с подтвержденным COVID-19. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.