Горячие новости
Главная | Жизнь в Крыму | Здравоохранение Крыма | Коронавирусу «все возрасты покорны». Сколько детей с COVID-19 в Крыму

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Коронавирусу «все возрасты покорны». Сколько детей с COVID-19 в Крыму
Фото: newsru.com

Коронавирусу «все возрасты покорны». Сколько детей с COVID-19 в Крыму

Опубликовал: CrimeaPRESS в Здравоохранение Крыма 19:10 05.05.2020

В Крыму коронавирусная инфекция подтверждена у 14 несовершеннолетних. Об этом в ходе очередного заседания оперативного штаба сообщила вице-премьер РК Елена Романовская.

Вирус насколько мутирует, что не выбирает возрастной состав и может захватить и поразить организмы молодых людей… Среди тех, у кого подтвержден коронавирус, как бы мы не говорили о том, что главная категория риска — люди старше 65 лет, тем не менее, проанализировали тех, кто сегодня в стационарах, у нас 14 человек — дети от 0 до 17 лет. Они все находятся в наших инфекционных больницах, — сказала она.

В пропорции – ситуация такова: от 40 до 64 лет – 30 пациентов. От 18 до 39 лет – 18. Свыше 65-ти лет – 26. По данным министерства здравоохранения Крыма, на сегодня в больницах проходят лечение 88 пациентов с подтвержденным COVID-19. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Коронавирусу «все возрасты покорны». Сколько детей с COVID-19 в Крыму

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.