Коррупция: экс-главе Красноперекопска и его заму предъявили обвинения в коррупции

Бывшему главе администрации города Красноперекопска и его заместителю предъявили обвинения в коррупционных преступлениях, возбуждены уголовные дела. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по региону.

Бывшему главе Красноперекопска и его первому заместителю предъявлены обвинения в получении взятки и посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере соответственно. Проведены очные ставки, допросы, наложен арест на автомобиль, который главой был оформлен на родственницу, — говорится в сообщении.

Установлено, что в 2020 году между администрацией и фирмой были заключены контракты на благоустройство города на сумму свыше 89 млн рублей. Действующий глава поручил своему заместителю указать директору фирмы передать более 1,5 млн рублей за покровительство. На эти средства должностному лицу был приобретен автомобиль Mercedes.

В пресс-службе регионального УФСБ сообщили, что в отношении главы администрации возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК России. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет и штраф в размере семидесятикратной суммы взятки.

В отношении первого заместителя главы Красноперекопска возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 291.1 УК России (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет и штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки.

24 июля 2024 года глава Республики Крым Сергей Аксенов обратился к депутатам Красноперекопского горсовета с требованием отправить в отставку главу администрации города Владимира Хомина в связи с утратой доверия. Позже Хомин, который возглавлял администрацию с 2019 года, был отправлен в отставку.

источник: ТАСС