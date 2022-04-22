«Космический бульвар» в МДЦ «Артек»: знакомимся с технологиями, создаем будущее

В рамках Фестиваля технологий и технического творчества в «Артеке» прошла иммерсивная выставка «Космический бульвар». Самое технологичное событие весны объединило 2500 детей из всех российских регионов, представителей ведущих технических вузов, предприятий космической и авиационной промышленности. Гостем детского центра в этот день стал летчик-космонавт, Герой Советского Союза Владимир Титов. Космонавт посетил выставку, а затем пообщался с артековцами – участниками профильной программы «Роскосмоса» в лагере «Хрустальный».

На выставке «Космический бульвар» мы стараемся показать, как ребенок этот интерес может направить в конструктивное русло, на благо себе и России. Вместе с партнерами готовим ребят к проектной, инженерной, изобретательской деятельности, формируем у них интерес к новым направлениям науки и техники. Это наш вклад в сохранение и развитие интеллектуального потенциала для инновационной экономики России, – цитирует пресс-служба МДЦ директора «Артека» Константина Федоренко.

Событие в «Артеке» поддержали госкорпорация «Роскосмос», НИТУ «МИСиС», МАИ, ООО «Школа Робототехники СПб», ПАО «ОАК», Самарский университет, ООО НПП «Е-НОТ», Курчатовский институт, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, БФ «Система», Федеральное казначейство, Лига юных журналистов.

В программе – более ста различных активностей: интерактивный запуск ракеты-носителя, мастер-класс «Инженерия космических систем», научно-техническое шоу «Сборка ракеты CanSat», работа конструкторского бюро и астрономической лаборатории, мастер-классы по обработке данных дистанционного зондирования Земли, ракетостроению, 3D-моделированию, программированию, микроэлектронике, фарм-дизайну.

Также артековцы смогли пообщаться с другом детского центра, летчиком-космонавтом, Героем Советского Союза Владимиром Титовым. Владимир Георгиевич посетил локации «Космического бульвара», поговорил с педагогами и вышел в прямой эфир с юными журналистами.

Мне понравилась выставка – очень разноплановая, интересная, ребята все с задором – здорово! «Артек» – место уникальное, и дети, которые приезжают сюда, возвращаются домой с большим багажом знаний, навыков и знакомств, – отмечает Владимир Титов.

Иммерсивная выставка помогла детям расширить кругозор, проверить знания в области естественных наук, попробовать себя в техническом творчестве. А для кого-то, возможно, станет шагом к выбору будущей профессии.

Мы посмотрели, как происходит запуск ракеты с космодрома – какие операции проводятся, на какой высоте… Это интересно! Такие события, как сегодня, помогают узнать, что происходит в космосе и завлечь новое поколение в эту область науки. Если думать о будущем в этой сфере, то мне было бы интересно исследовать новые материалы, найденные в космосе, – говорит Константин Петухов из Перми.

«Космический бульвар» также стал своеобразным «днем открытых дверей» – все студии Центра дополнительного образования и детского творчества «Артека» развернули здесь свои площадки.

СПРАВКА: Фестиваль технологий и технического творчества – главное событие смены «Звездный ветер Артека». Фестиваль направлен на подготовку подрастающего поколения к проектной, инженерной, изобретательской и рационализаторской деятельности, сохранение и развитие интеллектуального потенциала для инновационной экономики России.

Цель фестиваля – формирование интереса детей и подростков к новым направлениям науки и техники; расширение массовости и повышение результативности участия детей в научно-техническом творчестве.

фото: пресс-служба МДЦ «Артек»