Космос на связи: флаг МДЦ «Артек» и картина артековцев на МКС

В День космонавтики артековцы получили подарок из космоса – видео в «Артек» прислал космонавт-испытатель Олег Артемьев. Герой Российской Федерации и большой друг детского центра на МКС запечатлел флаг «Артека» и картину артековцев 2 смены 2022 года. Полет на Международную космическую станцию Олег Артемьев вместе с Денисом Матвеевым и Сергеем Корсаковым совершил 18 марта. Детская работа символизирует дружбу «Артека» и Роскосмоса, и напоминает им о Земле и о доме.

Полет на Международную космическую станцию Олег Артемьев вместе с Денисом Матвеевым и Сергеем Корсаковым совершил 18 марта. Для артековцев особенно ценно, что Олег Артемьев взял с собой в космос их картину и флаг «Артека», ведь нормы багажа для космонавтов строги – не больше полутора килограммов личных вещей, и отбираются они тщательно. К созданию полотна, которое затем отправилось в космос, дети подошли с большим вдохновением. В художественной студии придумали идею, создали эскизы – Аю-Даг, Адалары, артековцы на берегу моря, стартующая ракета.., — отмечают в пресс-службе МДЦ.

По замыслу ребят, эти элементы напоминают о космических традициях «Артека» и о дружбе с космонавтами, начало которой положили Юрий Гагарин и Герман Титов в 1961 году. За прошедшие 60 лет в детском центре побывали 60 покорителей космоса.

Ребята тщательно вырисовывали детали, а юная художница Анна Пономарева, победительница Большого всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества, объединила эскизы в цельное полотно. Артековка выбрала для работы акриловые краски – яркие, чистые цвета.

Вкладываю в картину радость, праздничное настроение. Ведь запуск ракеты – это событие! Хочется, чтобы, глядя на рисунок, космонавты вспоминали свой дом, близких, свою Родину, – после завершения работы сказала артековка второй смены Аня Пономарева (г. Петропавловск-Камчатский).

В детском центре с нетерпением ждут, когда космонавт-испытатель вернется на Землю и приедет в «Артек» с ценными подарками, которые займут достойное место среди экспонатов музея «Космос», основанного по инициативе первого космонавта планеты Юрия Гагарина.

В свой приезд в «Артек» 17 июля 2021 года Олег Артемьев встречался с артековцами детского лагеря «Морской». Тогда Олег Германович рассказал ребятам, что в детстве вовсе не мечтал о космонавтике, а хотел стать моряком. А еще он поделился историями о своих орбитальных полётах, о моментах подготовки и адаптации в космосе, о том, как живут космонавты на орбите. Герой России на живом примере показал, что сегодняшняя мечта вполне может стать будущей профессией!

Моя задача – заразить людей космосом, а в «Артеке» вы уже на пути к мечте. Я думаю, если человек побывал в «Артеке», то он быстрее попадет в космос. «Артек» существует давно, и здесь технологии воспитания, обучения и организации деятельности находятся на таком высоком уровне, что производные от этого – это тот факт, что вы находитесь на пике синтеза науки и техники. Также умение дружить, которому вы здесь учитесь, очень пригодиться и в космосе, – сказал тогда ребятам Герой России Олег Артемьев.

Современные артековцы изучают историю русской космонавтики и узнают о современных достижениях науки благодаря «космическим» партнером «Артека» Роскосмосом, посещают студии ракетостроения и авиамоделирования и встречаются с космонавтами.

фото: пресс-служба МДЦ «Артек»

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