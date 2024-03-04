Прямо сейчас:
Главная | Культура Крыма | Выставки Крыма | Кот Мостик приедет в Крымский ТЮЗ в Евпаторию
актуально в республике
Кот Мостик приедет в ский ТЮЗ в Евпаторию

Кот Мостик приедет в Крымский ТЮЗ в Евпаторию

Опубликовал: КрымPRESS в Выставки Крыма 19:19 04.03.2024

В галерее «Ха-Ра-Шо!» откроется фотовыставка, на которой будет присутствовать самый известный крымский кот.

Стройка, опоры Крымского моста… К строителям прибился маленький рыжий котенок. Дома нет, холодно, страшно. Так и остался он жить у тех, кто возвел одну из достопримечательностей России — Крымский мост. Сначала кот стал свидетелем всех этапов стройки, соединяющей Крым с остальной Россией. Мост построили и открыли. А кот? Он решил остаться в Крыму! Переехал работать в региональное подразделение РИА Новости в Симферополе и стал журналистом.

Узнайте больше:  В Симферополе презентовали выставку детского творчества «Маме с любовью»

Теперь Мостик рассказывает всему миру о крымских достопримечательностях и необычных людях, изучает рецепты блюд, которые любят и готовят крымчане. А еще Мостик оказывает помощь приютам для животных по всей России, уже больше 25 котов и собак обрели дом и любящих хозяев.

Фотовыставка «Большое путешествие кота Мостика» откроется 6 марта в 15:00. Гостей выставки Мостик будет встречать лично.  Вход свободный.

фото: пресс-служба Крымского ТЮЗ

Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: выставки Крыма

Комментарии для сайта Cackle
выставки Крыма
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

Новости Крыма сегодня

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.