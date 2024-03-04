Кот Мостик приедет в Крымский ТЮЗ в Евпаторию

В галерее «Ха-Ра-Шо!» откроется фотовыставка, на которой будет присутствовать самый известный крымский кот.

Стройка, опоры Крымского моста… К строителям прибился маленький рыжий котенок. Дома нет, холодно, страшно. Так и остался он жить у тех, кто возвел одну из достопримечательностей России — Крымский мост. Сначала кот стал свидетелем всех этапов стройки, соединяющей Крым с остальной Россией. Мост построили и открыли. А кот? Он решил остаться в Крыму! Переехал работать в региональное подразделение РИА Новости в Симферополе и стал журналистом.

Теперь Мостик рассказывает всему миру о крымских достопримечательностях и необычных людях, изучает рецепты блюд, которые любят и готовят крымчане. А еще Мостик оказывает помощь приютам для животных по всей России, уже больше 25 котов и собак обрели дом и любящих хозяев.

Фотовыставка «Большое путешествие кота Мостика» откроется 6 марта в 15:00. Гостей выставки Мостик будет встречать лично. Вход свободный.

фото: пресс-служба Крымского ТЮЗ