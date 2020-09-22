О том, что котельные Севастополя готовы к отопительному сезону, заявил и.о. директора Департамента городского хозяйства Евгений Горлов в ходе контроля подготовки объектов ГУП «Севтеплоэнерго» к отопительному сезону. Совместно с директором ГУП «Севтелоэнерго» Дмитрием Горбуновым, чиновник осмотрел котельные на ул. Лиговская, 8 и ул.Хрусталева, 35.

Сегодня ГУП «Севтеплоэнерго» полностью подготовлен весь массив генерации для того, чтобы город качественно получил теплоснабжение. 140 котельных в полной готовности. Проведен ремонт основного и вспомогательного оборудования котельных, Севастопольской ТЭЦ, более 60 центральных тепловых пунктов и 600 км тепловых сетей, восстановлена поврежденная изоляция, отремонтирована и заменена запорная арматура, сформирован необходимый запас топлива, проведен ремонт помещений котельных, дымовых труб, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Евгения Горлова.

По словам чиновника, также ведется совместная работа с Севтехнадзором, Госжилнадзором, по проверке подготовки управляющий компаний – их порядка 150 с разной формой управления.

Объекты социальной сферы, образования, здравоохранения, спорта также проходят паспортизацию готовности к отопительному сезону. Организациями, которые занимаются эксплуатацией улично-дорожной сетью также подготовлены материалы и инструменты, необходимые к применению во время различных погодных условий (для устранения наледи, снега и т.д.), сформированы графики для оперативного реагирования.

Котельная на ул. Лиговская, 8 современная, введена в эксплуатацию в 2017 году, предназначена для теплоснабжения образовательного комплекса «Бухта Казачья». Специфика данной котельной в том, что она работает в круглогодичном режиме подачи ГВС. Поэтому все регламентные работы были проведены в течение десяти дней. Котельная на ул.Хрусталева 35 одна из первых районных угольных котельных города. В конце 60-х годов переведена на газовое топливо. На сегодняшний день котельная обеспечивает теплом 136 жилых домов, 3 общеобразовательных школы, 5 детских садов, 2 поликлиники. Произведен текущий ремонт всего основного и вспомогательного оборудования, электро- и газового оборудования, выполнен капитальный ремонт дымовых труб, фасада, заменены все оконные конструкции, — отмечает Дмитрий Горбунов.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя