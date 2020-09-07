«Ковидный» госпиталь в Армянске безопасен для горожан

Инфекционный госпиталь для пациентов с диагностированной коронавирусной инфекцией, временно размещенный в Армянске, на территории стационара центральной городской больницы, не представляет эпидемиологической опасности для жителей города. Об этом заявила председатель Комитета по вопросам здравоохранения Госсовета Республики Анна Рубель после посещения медицинского учреждения.

По словам парламентария, временный госпиталь предназначен для лечения больных с легкой или бессимптомной формами новой коронавирусной инфекции.

Кроме того, весь «ковидный» мусор утилизирует специализированная компания, работники которой приезжают на основании договора и в соответствии со строгим графиком. Хранится такой мусор в отдельных контейнерах, — подчеркнула парламентарий.

А что же жители Армянска? Медицинские услуги населению будут оказаны на базе физиотерапевтического отделения городской поликлиники в открытом стационаре дневного пребывания на 10 мест, а также в рамках выездных приемов врачей узких специальностей (невропатолог, офтальмолог, эндокринолог и кардиолог) из других регионов Крыма. Ожидается, что Армянская станция «Скорой помощи» также будет усилена дополнительной бригадой.