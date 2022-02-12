Крапива — лекарственные свойства и применение

Крапива двудомная известна каждому человеку. Крапиву используют чаще всего в народной медицине. Такое растение излечивает невероятное количество болезней, будет проще перечислить болезни, которые она не способна излечить.

Крапива обладает такими свойствами как мочегонное, слабительное, противосудорожное. Она является источником витаминов, а также оказывает отхаркивающее, мочегонное, ранозаживляющее, общеукрепляющее действие.

Это ещё не всё: крапиву используют в лечении камней в почках и желчном пузыре, при удушье, болезнях печени и желчных путей, кровотечениях, геморрое, при различных отеках, заболеваниях сердца, а также в лечении туберкулеза и всяческих аллергий. Также употребляют данное растение при бронхитах, бронхиальной астме, кожных заболеваниях и для укрепления волос.

Крапива — полезные свойства

Крапива двудомная относится к очень ценным поливитаминным лекарственным растениям с самыми обширными полезными свойствами. В листьях молодой крапивы содержится в два раза больше аскорбиновой кислоты, чем в смородине. Также в крапиве высоко содержание каротина – намного больше, чем в моркови, плодах облепихи или в щавеле.

В крапивных листочках и побегах также содержатся:

витамины С, К, В1, В2, В3;

белок (до 1,5%);

органические кислоты: щавелевая, лимонная, муравьиная, хинная, янтарная, фумаровая, молочная;

фенолкарбоновые кислоты: кофейная, галловая, кумаровая;

флавоноиды кверцетин и кемпферол;

минеральные соли: железо, калий, марганец, медь, титан, никель;

дубильные вещества;

хлорофилл;

крахмал;

алкалоиды: никотин, гистамин, ацетилхолин;

гликозид уртицин.

Ещё в крапиве содержатся такие витамины как B2, K, C, и многие другие. В крапиве много солей железа, калия, сахара, серы, очень много белка, кальция и хлорофилла. Также в растении обнаружена пантотеновая кислота.

Фармакологическое действие крапивных препаратов:

кровоостанавливающее;

повышающее тонус матки;

кровообразующее;

противоцинговое;

желчегонное;

мочегонное;

витаминизирующее;

повышающее иммунитет;

ранозаживляющее;

нормализующее липидный обмен;

инсулиноподобное (стабилизирующее уровень сахара в крови и в моче);

усиливающее лактацию (выработку молока у кормящих женщин);

антибактериальное;

антимикробное.

Крапива улучшает такой показатель как свертываемость крови. Но это не единственное, что связано с кровью. Крапива заметно увеличивает количество гемоглобина, эритроцитов, тромбоцитов в крови, а также уменьшает концентрацию сахара. В свойства крапивы входят такие как ранозаживляющее, мочегонное и общеукрепляющее.

Крапива — применение в народной медицине

Крапиву можно применять практически при любом заболевании. Если вы страдаете анемией, болезнями почек, атеросклерозом, болезнями мочевого пузыря, печени, почек, желчного пузыря, туберкулезом, нарушением обмена веществ, то крапива двудомная станет заметным подспорьем при выздоровлении. Также крапива помогает при кровотечении. Крапива служит не только лекарственным растением, но и продуктом питания! Из её листьев готовят вкусные салаты, а молодые побеги выступают прекрасным компонентом для щей. Также крапиву можно засолить. На Кавказе, к примеру, крапиву используют в качестве специфической приправы к блюдам из мяса.

Отвары из крапивы

Отвар молодых побегов крапивы готовится просто: 2-3 столовых ложки свежих листочков заливаются 0,5 литра кипятка и томятся на медленном огне 10 минут. Чтобы крапива полностью раскрыла свои целебные свойства, ее нужно не только правильно заварить, но и уточнить у лечащего врача дозу и правила применения.

Наружно отваром можно промывать раны, гнойники, пролежни, останавливать кровь при порезах. Чаще всего отвар назначают для приема внутрь при:

расстройствах кишечника;

упадке сил и авитаминозе;

гнойных или аллергических заболеваниях;

отравлении (в том числе, тяжелыми металлами);

камнях в желчном пузыре;

повышенной температуре и лихорадке;

диабете второго типа;

желудочных спазмах;

подагре и мышечном ревматизме;

геморрое, геморроидальном кровотечении (рекомендуют совмещать с клизмами). При геморрое также помогает настой из красавки.

Крапива является также хорошим дополнением к косметическим средствам. Для улучшения роста волос в голову втирают сок молодой крапивы. Существует ещё один способ сделать ваши волосы более привлекательными с помощью настоя крапивы. Возьмите три столовых ложки сухих измельченных листьев крапивы, залейте стаканом кипятка, подождите полчаса и процедите настой. После мытья головы прополощите волосы этим настоем.

Чтобы укрепить волосы, а также усилить их рост, можно пользоваться отварами крапивы. Возьмите две или три ложки сухих листьев, залейте двумя или тремя стаканами горячей воды, дайте настояться примерно семь часов, после чего процедите состав и протрите кожу головы мягкой тряпочкой или ватными тампонами, втирая отвар вдоль волос слегка нажимающими движениями, дабы не вырвать и не повредить корни волос. Этот метод можно провести и со свежими листьями, но тогда их вес должен составлять полкилограмма.

Чтобы улучшить работу сердечно-сосудистой системы, употребляйте отвары крапивы двудомной. Для придания отвару более приятного вкуса можно добавить мёд или сахар. А вот, собственно, сам рецепт приготовления отвара: у молодой крапивы перед цветением срезают верхушечки вместе с листьями, после чего высушивают в темном месте. Далее следует измельчить крапиву, взять пять столовых ложек этой массы, залить водой в количестве полулитра и прокипятить на маленьком огне. Принимать отвар следует четыре раза в день по полстакана, можно с сахаром и мёдом.

Если же у вас спазмы или желудочные боли, сопровождающиеся рвотой, употребляйте отвар на основе корней жгучей крапивы. Сварите одну чайную ложку сушеного, молотого корня, залейте стаканом молока и проварите пять минут не более. Сразу же выпейте одну четвертую часть горячего отвара. Позже принимайте по две столовых ложки через каждые два часа. Принимать лекарственное средство следует до того момента, пока боли окончательно не пройдут.

Чтобы вывести камни из почек, также поможет отвар крапивы. Расскажем вам древний народный рецепт. Необходимо пить свежий сок крапивы за два-три приема – пятьдесят миллилитров будет достаточно. Эффективнее будет, если вы будете принимать отвар по столовой ложке каждые два часа.

Если вы думаете, что при добавлении в отвар мёда или сахара ухудшите его лекарственные свойства, вы ошибаетесь. Наоборот, если вы добавите что-то из этих ингредиентов, то отвар станет ещё полезнее, так как он улучшит работу почек. Рецепт такого отвара таков: на один стакан воды возьмите чайную ложку сухих измельченных листьев крапивы и подержите на водяной бане примерно пятнадцать минут. Если же у вас нефрит или же пиелонефрит, дозу стоит сделать больше, то есть взять сырье в количестве одно или двух столовых ложек. Пить нужно одну третью часть перед приемом пищи.

Чтобы вылечить слабую инволюцию матки, следует пить отвар крапивы. Сухие измельченные листья крапивы в размере трех-четырех столовых ложек необходимо залить полулитром горячей воды, а лучше крутого кипятка. Настаиваться такой отвар будет до того момента, пока вода полностью не остынет. Пить отвар следует три или четыре раза в день.

Ещё один рецепт отвара крапивы, который считается хорошим молокогонным средством. Возьмите сок свежей крапивы, разбавьте, желательно, двойным количеством воды, после чего доведите это всё до кипения. Пускай отвар остынет, после чего принимайте его по одной или две чайных ложечки три раза в день во время приема пищи.

Крапива для волос

Целебные свойства крапивы применялись ещё нашими прабабушками. Содержащиеся в крапиве фитонциды проявляют бактерицидные свойства, витамины В2, С и К, каротин и пантотеновая кислота благотворно влияют на организм человека, поэтому растение рекомендуют употреблять в пищу в свежем виде. Красота длинных ухоженных волос ценилась во все времена. Чудодейственное растение укрепляет волосы и обогащает их полезными веществами. Сок свежей крапивы – незаменимый продукт, его необходимо ежедневно втирать в корни волос на протяжении нескольких недель, он является наилучшим средством для ухода за волосами, его добавляют в воду для ополаскивания головы после мытья шампунем. Есть много способов использования растения с лечебными свойствами. Крапива подходит для восстановления структуры волос после окрашивания; при ломкости и тусклости применяется отвар крапивы для волос.

Рецепт отвара из крапивы: для него понадобится по 1 столовой ложке сухих измельченных листьев и корневищ крапивы и 200 мл воды. Варить состав следует 30 минут, а затем втирать в корни волос. Голову при этом не нужно ополаскивать простой водой, достаточно легонько промокнуть полотенцем.

Настойка крапивы для волос: 3 столовых ложки сухих листьев крапив и 2 стакана кипятка необходимо настаивать 7 часов. Втирают такое лекарство в кожу головы.

Листья крапивы

Листья растения имеют шершавую волосистую поверхность, особенно много волосков по жилкам листа, вкус листьев слабый, горьковатый, а цвет – темно-зеленый. При прикосновении ощущается жжение, на коже появляются волдыри. Присутствуют в листьях крапивы соли железа и калий, содержатся витамины группы В и С, флавноиды, кремний, хлорофилл.

Приготовленные из крапивы лекарственные средства предотвращают выпадение волос, лечат себорею, при их применении проходит зуд, волосы приобретают пышность и здоровый блеск. Выявлены кровоостанавливающие и повышающие тонус матки свойства растения.

Витамин К оказывает гемостатическое действие. Истамин, серотонин, ацетилхолин, лейкотриены, муравьиная кислота способствуют стимуляции образования красных кровяных телец в костном мозге, нормализации липидного обмена. Сырье в виде отваров и настоев оказывает желчегонное и противовоспалительное действие, способствует сокращению гладкой мускулатуры матки и улучшению процессов регенерации.

Крапива — применение семян

Семена крапивы полезны для кожи, волос, мозга, поддерживают почки, укрепляют надпочечники (особенно, если у вас гипотиреоз или недостаточная активность щитовидной железы). Они содержат много витамина С и незаменимых жирных кислот.

Как объясняет Моника Уайлд, семена крапивы способствуют выработке нейротрансмиттеров ацетилхолина (которые необходимы для надлежащего функционирования памяти и отличной обучаемости) и серотонина (гормона радости), по этой причине, они часто назначаются в качестве тонизирующего средства людям, нуждающимся в повышении жизненных сил.

Как принимать? Семена крапивы настолько насыщены питательными веществами, что достаточно одной чайной ложки в день. По сравнению со многими другими семенами, семена крапивы мягкие и их можно просто есть, но лучше смешать, например, со смузи, йогуртом или добавить в кашу. Или попробуйте приправить свой суп семенами крапивы, добавив их сверху в конце приготовления.

Семена крапивы подходят для детей.

Крапива при месячных

Крапива просто создана для того, чтобы защищать женщину от проблем, возникающих в период менструального цикла. Обильные кровотечения создают дискомфорт и влияют на здоровье. Медленная свертываемость крови может привести к большим её потерям, и наоборот, быстрая свертываемость вызывает образование тромбов. Если в организме скудный запас витамина К и кальция, то нарушается процесс коагуляции. Чтобы нормализовать его, необходимо применять средства из крапивы.

Прием крапивы повышает уровень гемоглобина. Особенно ценен в критические дни сок растения: его нужно пить по 1 чайной ложке 3 раза в день перед едой. Из крапивы можно готовить чай или отвар и выпивать в течение дня три стакана теплой жидкости. Данные средства обладают мочегонным свойством. Благодаря витаминам и микроэлементам в женском организме происходит очищение крови, укрепляются сосуды и улучшается состояние матки.

Настой крапивы

Уникальные особенности состава крапивы позволяют приготовленным на её основе настоям оказывать слабительное, отхаркивающее, противовоспалительное действие. Крапива усиливает функции пищеварительных желез, в отдельных случаях понижает содержание сахара в крови, устраняет запоры. Настои принимают при болезнях печени и желчного пузыря, дизентерии, водянке, простудных заболеваниях. Кровоочистительное средство способствует быстрому лечению дыхательных органов, уменьшению болей при геморрое, ревматизме. Улучшая состав крови, снадобье помогает очистить кожу и устранить угри, фурункулы, лишаи. Водный настой крапивы спасает от кишечных, геморроидальных, маточных, легочных кровотечений.

Рецепт № 1: 1 столовую ложку сухих листьев крапивы нужно залить 1 стаканом кипятка, настаивать в течение часа, процедить. Пьют настой за полчаса до еды по 1 столовой ложке 3–4 раза в день.

Рецепт № 2: 3 столовых ложки измельченной травы необходимо запарить в термосе двумя стаканами крутого кипятка. Настаивают лекарство два часа. Для наружного применения настой готовят в более концентрированном виде.

Экстракт крапивы

Жидкий экстракт крапивы применяют не только в народной медицине при маточных и кишечных кровотечениях, но и официальная медицина также рекомендует данное средство. Экстракт обладает мочегонным, противолихорадочным и противовоспалительным действием, полезные вещества с дубильными и антигеморрагическими свойствами регулируют потерю крови при менструации. Лечебное средство из крапивы можно приготовить дома.

Рецепт экстракта крапивы: 1/3 часть банки засыпать сухими листьями, залить 70-процентным спиртов до краев, настоять 15 дней, принимать за полчаса до еды, растворяя 0,5 чайной ложки в стакане воды. Курс лечения составляет 1 месяц.

Такое лечение показано при эндокринных заболеваниях, хронических кровотечениях, сахарном диабете, воспалении дыхательных путей, для полоскания ротовой полости, горла, для закапывания в нос.

Масло крапивы

Масло крапивы применяется при плекситах, миозитах, артритах, остеохондрозе. Быстро проходят ушибы, растяжения связочного аппарата, уменьшаются боли при переломах. Регенерирующие свойства крапивы способствуют быстрому заживлению ран и уменьшению дефектов кожных покровов.

Масло применяют в косметологии и в кулинарии, но и медицинская специализация у него впечатляюще мощная. В аптечной инструкции к применению крапивное масло рекомендуют применять наружно:

Для обеззараживания и быстрого заживления открытых ран. Для лечения кожных высыпаний также назначают отвар из кошачьей лапки.

Для рассасывания рубцов и уменьшения растяжек на коже.

При ушибах и мышечной боли.

Для облегчения боли при артрите, остеохондрозе в качестве простого массажа.

Для снятия усталости (добавить в воду для ванны).

Рецепт масла крапивы: 40 г истолченных семян требуется залить 100 г растительного масла и настаивать 2 недели, после чего процедить и перелить в отдельную посуду, желательно из темного стекла. Хранить средство следует в холодильнике.

Корень крапивы

Отвар корней крапивы избавляет от фурункулов, геморроя, снимает отеки, настой корней используют как сердечное средство.

При застарелом кашле помогут сваренные в сахарном сиропе корни. В корневище крапивы содержатся полисахариды, стероиды, лецитины, полисахариды, скополетин, лигнаны и керамиды. Корень крапивы применяют как народное средство (настой) против глистов и заболеваний предстательной железы.

Настой корней крапивы: 1 столовая ложка измельченных корней заливается 1 стаканом кипятка, настаивается 1 час. Пить нужно по 2–3 столовых ложки настоя 3–4 раза в день.

Отвар крапивы

Чтобы приготовить отвар крапивы, необходимо взять пять столовых ложек измельченной травы растения, залить их 500 миллилитрами воды, поставить кипятить на слабый огонь в течение пятнадцати-двадцати минут. Этот отвар прекрасно помогает при проблемах в работе сердечно-сосудистой системы. Пить этот отвар следует четыре раза в день. Для более приятного вкуса можно добавить сахар или мед. Во время лечебного курса при терапии этим отваром для лучшего эффекта следует отказаться от курения, алкоголя, то есть лучшее вообще заняться здоровым образом жизни.

Итак, мы разобрались в том, что крапива помогает для сердечной системы, но это не всё, на что способно это растение. Существует отвар крапивы, который поможет при мучительных спазмах желудка. Делается он так: берется молотый сушеный корень крапивы (одна чайная ложка), заливается стаканом молока и варится на плите минут пять. Выпивать отвар следует не весь, а лишь четвертую его часть. По прохождении двух часов примите только две столовых ложки отвара, по истечении следующих двух часов снова примите две столовые ложки. Принимайте этот отвар до того момента когда вы перестанете чувствовать боль.

Если же вы страдаете заболеваниями почек, нефритом, геморроем, запорами, пиелонефритом и многим другим, то вам помогут отвары, приготовленные на основе крапивы двудомной.

Противопоказания к применению крапивы

Противопоказания имеются у всех народных лекарственных растений, и крапива не исключение. В случае, если вы беременны, а тем более находитесь на последних сроках, крапива вам строго противопоказана!

сгущает кровь, поэтому противопоказана людям зрелого возраста а также тем, кто страдает от повышенного давления, высокой свертываемости крови, тромбофлебита и варикоза;

повышает тонус матки, поэтому не назначается беременным женщинам;

все же может вызвать аллергию, поэтому терапевтический прием необходимо обсудить с врачом.

Также если же у вас тромбофлебиты, ни в коем случае не употребляйте крапиву.

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