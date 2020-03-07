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Краснодарский край и Крым стали ближе друг к другу

Краснодарский край и Крым стали ближе друг к другу

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:42 07.03.2020

Красоты Крыма и Краснодарского края теперь станут доступнее как для жителей обоих регионов, так и для туристов. Такое мнение выразила вице-премьер РК Юлия Жукова в рамках торжественного открытия пригородного маршрута «Керчь – Анапа», в котором приняли участие заместитель губернатора Краснодарского края Анатолий Вороновский, представители Федерального агентства железнодорожного транспорта и Министерства транспорта РК.

В декабре мы встречали первые поезда из Москвы и Санкт-Петербурга, сегодня такое же значимое событие, потому что мы действительно соединяемся берегами, нашими домами, близкими краями – Республикой Крым и Краснодарским краем. В последние годы стремительно увеличивается туристический поток в Крым, в том числе за счет автомобильного и железнодорожного сообщения Керченского моста. Правительство республики с большой надеждой смотрит на открытие данного пригородного сообщения, несомненно еще одного достижения российского Крыма, – отметила крымский вице-премьер.  

Краснодарский край и Крым стали ближе друг к другу

По словам Юлии Жуковой, новый пригородный маршрут в виде  комфортабельного рельсового автобуса будет курсировать между населенными  пунктами Керченского пролива. Пассажиров будет перевозить современный состав с комфортабельными салонами. Они оборудованы системами отопления и вентиляции, информационными табло, санитарными кабинами.

Краснодарский край и Крым стали ближе друг к другу

Еще о первом рейсе рельсового автобуса «Керчь – Анапа» — ЗДЕСЬ.

Краснодарский край и Крым стали ближе друг к другу

Фото и материалы: мининформ РК.

Краснодарский край и Крым стали ближе друг к другу

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