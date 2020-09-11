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«Красный крест» доставил в «ковидный» госпиталь Симферополя тесты на коронавирус и средства защиты

«Красный крест» доставил в «ковидный» госпиталь Симферополя тесты на коронавирус и средства защиты

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:47 11.09.2020

Симферопольская клиническая больница, на базе которой развернули очередной госпиталь для пациентов с новой коронавирусной инфекцией, получил дополнительные средства индивидуальной защиты и тесты на COVID-19 на полмиллиона рублей от гуманитарной организации «Красный крест». Об этом сообщила заместитель главного врача медучреждения по медицинской части Светлана Шеин.

«Ковидному» госпиталю передали несколько тысяч одноразовых масок и перчаток, респираторы и защитные комбинезоны, а также тесты на COVID-19. Медики говорят: «лишними не будут».

На сегодняшний день больница обеспечена средствами индивидуальной защиты в полном объёме, но та помощь, которую нам передал «Красный крест», конечно, поможет нам в работе, и мы очень благодарны этой организации, – подчеркнула Светлана Шеин.

Напомним, с 4 сентября на базе Симферопольской клинической больницы (бывшая Железнодорожная больница) развернут очередной госпиталь для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день, здесь заняты все 130 коек «ковидного» отделения. Остальные отделения медучреждения перепрофилированы под шлюзы с комнатами отдыха и приема пищи для сотрудников.

«Красный крест» доставил в «ковидный» госпиталь Симферополя тесты на коронавирус и средства защиты

По материалам ИА «Крыминформ».

«Красный крест» доставил в «ковидный» госпиталь Симферополя тесты на коронавирус и средства защиты

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