Кравчук «молвил» о Крыме. В Крыму прокомментировали: «успокаивает украинцев»

Украинские власти раз за разом повторяют фразы о возвращении Крыма «только лишь для успокоения украинцев». Об этом заявил РБК сенатор от РК, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, комментируя слова первого президента Украины Леонида Кравчука о возможном возвращении Крыма и Донбасса.

Леонид Кравчук на днях заявил в интервью, что Донбасс может вернуться в состав Украины самостоятельно, а для Крыма необходима другая схема. Экс-президент пояснил, что для возвращения Донбасса нужна настойчивая и системная работа со стороны Киева. Кроме того, он отметил, что киевские власти никогда не откажутся от территориальной целостности страны и от Крыма.

В принципе вся политическая верхушка Украины повторяет это как заклинание: что Крым вернется на особых условиях, придумывают разные схемы этого возвращения, — сообщил Цеков.

По его словам, это делают больше для «внутреннего потребления», поскольку большая часть украинцев хочет слышать от политиков о возвращении Крыма.

При этом Цеков отметил, что Кравчук «прекрасно понимает», что Крым не вернется в состав Украины.

И с Донбассом большие вопросы, — отметил сенатор.

По мнению Цекова, Киеву необходимо думать о том, как не потерять новые территории.

Для того, чтобы это не произошло, Украина должна стать федеративным государством, — заявил сенатор, отметив, что в Киеве «категорически от этого отказываются».

Цеков уточнил, что все же есть один «реалистичный путь», при котором Крым вернется в состав Украины.