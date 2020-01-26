Горячие новости
Главная | Крым и мир | Крым и Украина | Кравчук «молвил» о Крыме. В Крыму прокомментировали: «успокаивает украинцев»

crimeapress_news

Кравчук «молвил» о Крыме. В Крыму прокомментировали: «успокаивает украинцев»
Фото: УНИАН

Кравчук «молвил» о Крыме. В Крыму прокомментировали: «успокаивает украинцев»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым и Украина 15:00 26.01.2020

Украинские власти раз за разом повторяют фразы о возвращении Крыма «только лишь для успокоения украинцев». Об этом заявил РБК сенатор от РК, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, комментируя слова первого президента Украины Леонида Кравчука о возможном возвращении Крыма и Донбасса.

Леонид Кравчук на днях заявил в интервью, что Донбасс может вернуться в состав Украины самостоятельно, а для Крыма необходима другая схема. Экс-президент пояснил, что для возвращения Донбасса нужна настойчивая и системная работа со стороны Киева. Кроме того, он отметил, что киевские власти никогда не откажутся от территориальной целостности страны и от Крыма.

В принципе вся политическая верхушка Украины повторяет это как заклинание: что Крым вернется на особых условиях, придумывают разные схемы этого возвращения, — сообщил Цеков.

По его словам, это делают больше для «внутреннего потребления», поскольку большая часть украинцев хочет слышать от политиков о возвращении Крыма.

При этом Цеков отметил, что Кравчук «прекрасно понимает», что Крым не вернется в состав Украины.

И с Донбассом большие вопросы, — отметил сенатор.

По мнению Цекова, Киеву необходимо думать о том, как не потерять новые территории.

Для того, чтобы это не произошло, Украина должна стать федеративным государством, — заявил сенатор, отметив, что в Киеве «категорически от этого отказываются».

Цеков уточнил, что все же есть один «реалистичный путь», при котором Крым вернется в состав Украины.

Я говорю это без иронии, серьезно, и думаю, что это когда-то произойдет. Это будет тогда, когда Украина воссоединится с Россией, станет единым государством. Других вариантов никаких нет, — сказал сенатор.

Кравчук «молвил» о Крыме. В Крыму прокомментировали: «успокаивает украинцев»

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.