Кредит на покупку автомобиля: какой вид финансовой поддержки выбрать

На данный момент в России наблюдается следующая ситуация: почти в каждой семье имеется транспортное средство (а то и не одно). При этом 50% автомобилей приобретаются в кредит!

Причина проста: сегодня банковские организации предлагают множество специальных кредитных программ, которые позволяют приобретать машины здесь и сейчас. Другими словами, долго и нудно копить деньги, откладывая с каждой зарплаты, теперь необязательно.



Какая же финансовая помощь для покупки автомобиля подходит оптимально? Выбрать подходящую, к слову, довольно непросто. Все виды займов, которые предназначены для автолюбителей, имеют свои особенности. И эксперты настоятельно рекомендуют изучить их все, дабы подобрать наиболее комфортную, исходя из конкретной ситуации.

Виды кредитных программ, существующих сегодня для покупки автомобиля:

Автомобильный кредит. Им пользуется большинство людей, когда приобретают новую машину в автосалоннах. Банковская ссуда выдается под залог покупаемого автомобиля. Он будет находится в «номинальной» собственности у кредитного учреждения, пока клиент не выплатит всю задолженность по данному займу в полном размере. Положительным моментом этого вида кредитования является минимальная процентная ставка. Так, к примеру, автокредит в Липецке обойдётся заёмщику от 3,9% годовых, при первоначальном взносе от 0%. На срок до 7 лет. К плюсам автокредита также можно отнести:

гражданство РФ;

оформление займа в течение одного дня;

минимальный пакет документов, которые требует банк (паспорт и права).

Особенности автокредита: также необходимо заключить договор со страховой компанией (например, на случай гибели и угона транспортного средства). Скорее всего придется оформить страховой полис и на случай смерти заемщика.

Потребительская ссуда. В большинстве случаев выдается наличными. Дебитор не должен отчитываться за потраченные кредитные деньги. Соглашение с финансовой компанией можно заключить на покупку дорогостоящих товаров, в том числе и на покупку транспортного средства. Кредит выдается при предоставлении минимального количества бумаг и справок. Правда, процентная ставка немного завышена на несколько пунктов, в отличие от автокредита, но есть один и плюс, страховой полис оформлять со страховщиком необязательно.

Экспресс—кредитование. Заемные деньги можно взять у банковской организации, если на приобретение автомобиля не хватает небольшой суммы.

Кредит без первоначального взноса. Финансовые компании предлагают специальные программы, где не предусмотрен первый платеж за счет покупателя. Нередко происходят случаи, когда такой схемой кредитования могут воспользоваться мошенники.

Ссуда без страховки. Эти предложения создаются кредитными учреждениями для приобретения дешевых поддержанных автомобилей.

Какой вид кредита выбрать дебитору при покупке транспортного средства? Все зависит от материального положения покупателя и от его потребностей: