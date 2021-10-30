Кредитование онлайн в нашу жизнь вошло не так давно, но уже прочно укрепилось в качестве удобного инструмента «связи» с финансовыми организациями, когда есть необходимость в быстром займе денег. Как правило, речь идёт о суммах небольших. Однако в последнее время и существенные средства можно получить через Интернет — крупные банки, оптимизируя взаимоотношения с клиентами, расширяют таким образом линейку своих продуктов.

Безусловные плюсы кредитования онлайн

Первый и, пожалуй, главный плюс такого кредитования — получить необходимые деньги можно, не выходя из дома. Другими словами, не тратя время на «физический» поход в банки и МФО. При этом оформить заявку на получение кредита можно в любой период суток. Деньги при этом перечисляются на карту любого банка.

Второй момент: через сервисы онлайн-кредитования помощь запросить можно практически одновременно у разных финансовых организаций, что в разу повышает шансы получить нужные средства. Так, портал 1mbank.ru https://1mbank.ru/ позволяет одновременно направлять заявки на получение займа онлайн десяткам МФО, выбрав наиболее подходящие по условиям кредитования. Где быстрее согласуют кредит, там и берешь его.

Экcпepты кoмпaнии eжeднeвнo aнaлизиpуют пpeдлoжeния лучшиx poccийcкиx MФO, чтoбы пpeдocтaвить пoceтитeлям caйтa иcчepпывaющую инфopмaцию oб уcлoвияx пoлучeния микpoзaймoв. Профессионализм, эффективность, человечность, ответственность перед клиентом… Пoceтитeли пoлучaют в cвoe pacпopяжeниe инcтpумeнт, кoтopый пoзвoляeт им пoдoбpaть кoмпaнию для oфopмлeния микpoзaймa, кpeдитa, дeпoзитa, дeбeтoвoй или кpeдитнoй кapты и дpугиx финaнcoвыx пpoдуктoв, — определяют алгоритм работы портала 1mbank.ru специалисты сервиса.

Третий плюс: весомое отличие онлайн-кредитования от такого рода услуг оффлайн — в большинстве своём МФО, работающие через Интернет, весьма лояльно подходят к клиентам в том, что касается документов. От заёмщиков не требуют лишних справок (в том числе и о доходах, которая во многих случаев становится «камнем преткновения» при попытке оформить кредит через «стандартные» банки). Для займов онлайн зачастую хватает паспорта, подтверждающего гражданство и возраст потенциального заёмщика. Тем более, когда речь идёт о более-менее небольших суммах.

Четвёртый плюс: он касается процентных ставок. «Фишка» многих МФО, работающих с клиентам через сеть Интернет, — индивидуальный подход к заёмщикам. Суть в том, что плата за использование кредита может разниться в зависимости, к примеру, от «стажа» клиента. Так, при первом обращении можно и вовсе получить займ под 0%, тогда как постоянные клиенты той или иной финансовой организации в большинстве случаев могут рассчитывать на «бонусные ставки» за лояльность.

Кредитование онлайн — «подводные камни»

Ну как же без них — они есть и довольно серьёзные. Какие же нюансы нужно принять к сведению, чтобы займы онлайн шли впрок, а не становились причинами проблемам? В частности, речь идёт о:

в попытках одолжить деньги, а нередко такая потребность возникает «здесь и сейчас» по принципу «Нужно максимально быстро», многие «теряют голову» и не особо вникают в вопросы, связанные с юридическими нюансами работы МФО. Итог: ввязываются в сотрудничество с нелегальными финорганизациями, которые не отвечают за свои действия, а стало быть — не гарантируют прозрачных отношений с клиентами. Много ли таких сервисов-мошенников на просторах Интернет? По словам специалистов — много.

как показывает практика, многие из нас деньги, которые можно взять без особых усилий, воспринимают как «лёгкие», не задумываясь о том, что их в любом случае нужно будет возвращать да ещё и с процентами. А не возврат, разумеется, грозит растущими как снежный ком задолженностями, а далее — санкциями, испорченной кредитной историей и даже судебными разборками. Как бы лояльно не относилось к клиентам то или иное МФО.

Какие рекомендации можно дать, дабы избежать озвученных проблем?

В первом случае: крайне важно ВНИМАТЕЛЬНО относится к подбору партнёров. Эксперты считают, что лучше сотрудничать с сервисами, по сути являющимися маркетплейсами такого рода услуг. Они заинтересованы в качественной составляющей организаций, которые представляют.

Мoшeнничecкиe cxeмы в cфepe пoлучeния зaймoв в MФO, к coжaлeнию, нe peдкocть. Нeкoтopыe кoмпaнии, мacкиpующиecя пoд микpoфинaнcoвыe opгaнизaции, coбиpaют пepcoнaльныe дaнныe клиeнтoв в тoм чиcлe peквизиты бaнкoвcкиx кapт c цeлью xищeния c ниx cpeдcтв. Пoэтoму бpaть зaйм cлeдуeт тoлькo в пpoвepeнныx кoмпaнияx, зapeгиcтpиpoвaнныx в Цeнтpoбaнкe. Mы coбpaли пpeдлoжeния oт MКК/MФК, cocтoящиx в peecтpe cубъeктoв pынкa микpoфинaнcиpoвaния пoд кoнтpoлeм Бaнкa Poccии, в кoтopыx вoзмoжнo бeзoпacнo взять зaйм нa бaнкoвcкую кapту, — отмечают специалисты портала 1mbank.ru.

Во втором случае: беря деньги в МФО, стоит помнить суть — «Одалживаете чужие, отдаёте свои», но отдаёте в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке. Так что крайне важно, одалживая деньги у финансовых организаций, просчитывать собственные возможности. Тогда и сложностей с займами онлайн не будет, что практически говорит о следующем — в любой момент вы сможете рассчитывать на финансовую помощь извне. А это так важно, согласитесь, в наше время.