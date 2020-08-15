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Крепость Керчь продолжают "зачищать" от боеприпасов
фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РК

Крепость Керчь продолжают «зачищать» от боеприпасов

Опубликовал: КрымPRESS в МЧС Крыма 11:53 15.08.2020

Напомним, разминированием исторического памятника «Керчь-Крепость» занимаются специалисты Центра «Лидер».

Группой ручной очистки проведено обследование территории с нарастающим итогом более 149 500 кв.м, группой механической очистки проведено обследование территории с нарастающим итогом 79 500 кв.м., в результате чего обнаружено 1 376 взрывоопасных предметов. Работы ведут 22 специалиста, в составе которых — пиротехники, кинологи, водолазы, специалисты робототехнического управления, а также 2 единицы специализированной техники. Каждый спасатель группы имеет огромный опыт работы по обезвреживанию взрывоопасных предметов, как на суше, так и на воде, — отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России по РК.

По словам Министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергея Шахова, крепость в г.Керчь это сохранившийся объект фортификационной архитектуры XIX века, который представляет особую историко-культурную ценность. Перед началом Великой Отечественной войны в её подземных и надземных казематах, а также складах находились огромные запасы артиллерийских снарядов, фугасных бомб, гранат и боеприпасов различных типов, многие из них сохранили свою боевую способность и по сей день.

С  целью обеспечения безопасности этого уникального уристического объекта  Крымского полуострова   для разминирования вот уже шестой год  подряд привлекаются специализированные  силы и средства отряда Центра «Лидер», — говорит Сергей Шахов.

Крепость Керчь продолжают "зачищать" от боеприпасов

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