Крепость Керчь продолжают «зачищать» от боеприпасов

Напомним, разминированием исторического памятника «Керчь-Крепость» занимаются специалисты Центра «Лидер».

Группой ручной очистки проведено обследование территории с нарастающим итогом более 149 500 кв.м, группой механической очистки проведено обследование территории с нарастающим итогом 79 500 кв.м., в результате чего обнаружено 1 376 взрывоопасных предметов. Работы ведут 22 специалиста, в составе которых — пиротехники, кинологи, водолазы, специалисты робототехнического управления, а также 2 единицы специализированной техники. Каждый спасатель группы имеет огромный опыт работы по обезвреживанию взрывоопасных предметов, как на суше, так и на воде, — отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России по РК.

По словам Министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергея Шахова, крепость в г.Керчь это сохранившийся объект фортификационной архитектуры XIX века, который представляет особую историко-культурную ценность. Перед началом Великой Отечественной войны в её подземных и надземных казематах, а также складах находились огромные запасы артиллерийских снарядов, фугасных бомб, гранат и боеприпасов различных типов, многие из них сохранили свою боевую способность и по сей день.

С целью обеспечения безопасности этого уникального уристического объекта Крымского полуострова для разминирования вот уже шестой год подряд привлекаются специализированные силы и средства отряда Центра «Лидер», — говорит Сергей Шахов.