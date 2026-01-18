Крещенский сочельник — какие традиции праздника

Важная часть празднования Крещения — сочельник, который православные христиане отмечают 18 января. В этот день православные соблюдают пост, не вкушая даже рыбы, а службы в церквях не совсем обычные: после богослужения проходит Великая вечерня, а затем духовенство совершает первый чин освящения воды. Второй совершается в сам праздник, 19 января. По преданию, святая вода способна исцелять больных, также ею окропляют дома.
Священнослужители проводят обряд у «живой воды» — море, источники, озера, реки, проруби. Великое освящение воды в навечерие (преддверие церковного торжества — ред.) и в сам праздник Крещения православная церковь совершает издревле, причем духовенство всегда разъясняет: благодать освящения воды в оба эти дня одна и та же.
Традиции праздника
Первая и очень важная традиция Крещения — день должен начаться с молитвы. Молитва может отличаться от обычной. В этот праздник, на рассвете, можно попросить Господа о самых своих сокровенных желаниях – считается, что он исполнит все ваши просьбы.
Среди верующих также существует традиция окунаться в прорубь в ночь на 19 января и днем, когда вся вода считается святой. Священники и прихожане многих храмов в Крещенский сочельник отправляются на водоем, где заранее прорубается лед, обычно в форме креста. Прорубь называется Иорданью — в память о реке Иордан.
Крещенские морозы слывут самыми суровыми, однако, как отмечают верующие, это сакральному действию не может навредить. Наоборот, у прошедших этот обряд уходят болезни и очищается дух. Однако важно делать это правильно и с соблюдением мер безопасности.
источник: РИА Новости Крым
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: праздник в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: праздник в Крыму