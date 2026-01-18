Крещенский сочельник — какие традиции праздника

Важная часть празднования Крещения — сочельник, который православные христиане отмечают 18 января. В этот день православные соблюдают пост, не вкушая даже рыбы, а службы в церквях не совсем обычные: после богослужения проходит Великая вечерня, а затем духовенство совершает первый чин освящения воды. Второй совершается в сам праздник, 19 января. По преданию, святая вода способна исцелять больных, также ею окропляют дома.

Священнослужители проводят обряд у «живой воды» — море, источники, озера, реки, проруби. Великое освящение воды в навечерие (преддверие церковного торжества — ред.) и в сам праздник Крещения православная церковь совершает издревле, причем духовенство всегда разъясняет: благодать освящения воды в оба эти дня одна и та же.

Традиции праздника