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В Крыму теперь есть День многодетной семьи
фото: pikist.com

В Крыму теперь есть День многодетной семьи

Опубликовал: КрымPRESS в Праздники в Крыму 12:46 30.06.2025

Государственный совет Крыма принял в первом и втором чтениях законопроект об установлении нового праздника – Дня многодетной семьи, который будет отмечаться 23 января. Соответствующее решение принято на сессии крымского парламента в понедельник.

В Республике Крым устанавливаются следующие праздничные дни: 23 января – День многодетной семьи в Республике Крым, – говорится в документе.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, установление в Крыму данного праздника приурочено к дате издания указа президента России от 23 января 2024 года «О мерах социальной поддержки многодетных семей».

Учреждение в Республике Крым памятной даты 23 января – это признание заслуг многодетных семей в соответствии с федеральным законом, отметили авторы законопроекта.

По их словам, установление Дня многодетной семьи в Крыму призвано символически связать региональную политику поддержки семей с федеральными нормам, повысить осведомленность граждан о мерах социальной помощи многодетным семьям, способствовать популяризации многодетности через публичные мероприятия и информационные кампании.

источник: РИА Новости Крым 

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