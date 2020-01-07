Криптовалюта от Павла Дурова GRAM: она есть, купить её пока нельзя, но в 2020 году возможно всё изменится

Напомним, в 2018 году Павел Дуров — один из создателей популярной социальной сети ВКонтакте — обнародовал информацию: его новый проект Telegram далеко идущий, а потому его перспективы буквально глобальные. И в этот момент речь шла о том, что кроссплатформенный мессенджер специалисты будут усердно развивать и в блокчейн-сфере. При этом Павел Дуров запустил платформу ICO TON (Telegram Open Network) и заявил о создании новой криптовалюты под названием GRAM.

С тех пор прошло два года. Проект у инвесторов оказался популярным — в его развитие было вложено ни много ни мало, а 1,7 миллиардов долларов. Так, по данным сайта про криптовалюты, биткоин и блокчейн Coin Post, минимальная сумма инвестиций для физических лиц составляла $1 млн, а для компаний — $10 млн (некоторые источники даже говорили о $20 млн). Всего же в ICO принял участие 81 инвестор. Вместе с тем, на рынок как таковой криптовалюта в 2018-ом не вышла — Павел Дуров практически сразу же заявил, что публичного ICO не будет, чем не мало разочаровал тех, кто считает, что за криптовалютами будущее. Однако в течение последующих двух лет страсти вокруг GRAM активно накалялись. Так, на открытом рынке её до сих пор нет, тогда как мошенники рьяно пытаются её продать. Одновременно, поговаривают, что и некоторые инвесторы, «выбросили» криптовалюту в продажу на «вторичке».

И вот в начале 2020 года появились подвижки в теме. Причём сразу в двух направлениях:

Во-первых: в США Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) через суд потребовала от Telegram предоставить финансовые документы на счёт того, как компания распорядилась собранными во время ICO 1,7 млрд. долларов. Заседание состоялось 6 января. Результат? Суд Южного округа Нью-Йорка отклонил ходатайство Комиссии. Впрочем, считают эксперты, ситуация практически наверняка будет иметь продолжение. Согласно FinancialFeeds, это решение судьи об отклонении ходатайства SEC неокончательное.

Во-вторых: опять-таки 6 января Telegram в официальном блоге опубликовала некоторые принципы, которые лежат в основе работы Telegram Open Network (TON). В частности, из сообщения следует, что платформа будет открытой и децентрализованной — Telegram руководить ею фактически не будет. Кроме того, в публичном заявлении компания озвучила и перспективы для потенциальных покупателей криптовалюты:

Вы НЕ должны ожидать никакой прибыли, основанной на вашей покупке или владении Gram, и Telegram не дает никаких обещаний, что вы будете получать какую-либо прибыль. Gram предназначены для обмена информацией между пользователями в экосистеме TON. Gram НЕ являются инвестиционными продуктами, и не должно быть никаких ожиданий относительно будущей прибыли или прибыли от покупки, продажи или владения Gram.

Особый акцент в компании делают на том, что покупка и хранение Gram не даёт права на владение частью кроссплатформенного мессенджера Telegram.

И — да! Информация о том, что на данный момент никто не может покупать или продавать Gram, по-прежнему актуальна.