Кроссовки Adidas yeezy boost 350: отличный выбор, когда речь идёт об оригинальной обуви

Кроссовки Adidas yeezy boost 350 на свет появились не так давно: модель создал Канье Уэст. Да, да! Тот самый американский хип-хоп исполнитель, рэпер, продюсер, композитор и дизайнер. Кто-то, конечно, считает, что именно громкое имя автора вывело эту спортивную обувь на пик популярности. Но другие (и в рядах таковых много экспертов) уверены: Adidas yeezy boost 350, по сути своей, это настоящая революция в мире кроссовок, а потому каждый восхищённый возглас в их сторону на 100% оправдан. Как результат: каждый год армия поклонников Yeezy Boost растёт, неуклонно приближая кроссовки к заслуженному статусу «культовые».

Правда, такая оглушительная слава даёт и один существенный минус: эту модель Adidas на данный момент подделывают чаще других. Хорошая новость в том, что оригинал настолько хорош, что скопировать его досконально практически невозможно. Однако, здесь в действии принцип «Предупреждён — значит вооружён». Другими словами, чтобы на стать «счастливым» обладателем подделки, необходимо знать несколько основных отличительных признаков настоящих Yeezy Boost. Но! Главный совет при выборе этих кроссовок… в общем-то… один: ищите фирменные Адидас Изи Буст 350 в интернет-каталоге компаний, сотрудничающих напрямую с производителем. Только такой шаг даст гарантию, что покупаете оригинал.

Что же касается моментов, на которые необходимо обращать внимание, подбирая кроссовки Adidas yeezy boost 350, то они таковы: Швы Крестик — квадрат, крестик — квадрат… Шов оригинальных кроссовок Yeezy Boost, проходящий посередине верха ботинка, весьма примечательная деталь: «крестик — квадрат» — тот узор, который должен угадываться точно. При этом шов должен быть ровным, без торчащих ниток, не «бахромиться», и в обязательном порядке проходить от «горловины» кроссовок до их подошвы.

Петля

Во многих моделях кроссовок Yeezy Boost петля на заднике есть. В оригинальном исполнении она не превышает одного сантиметра и находится недалеко от горловины. Кроме того, о том, что перед вами оригинал (или подделка) заявит и шов на петле. На «правильных» кроссовках он чёткий и заметный.

Стельки

Здесь отличительных моментов у оригинала три:

у настоящих стелек обратная сторона более рельефная;

надпись на стельках выполнена чёрным цветом;

логотип «выстроен» так: сначала название бренда, потом трилистник, а затем слово YEEZY .

Подошва

У оригинальных Yeezy Boost на подошве есть так называемый «каблучок». Небольшой выступ, защищающий пятку от истирания.

А ещё на протекторе подошвы есть своеобразный вырез, через который можно оценить фактуру гранулированной подошвы буст, выполняющей амортизирующие свойства, — отмечают специалисты дисконт-центра Adidas Yeezy — одного из самых крупных интернет-магазинов фирменной обуви Adidas на просторах Рунета.

И, наконец, ещё одна отличительная особенность оригинальных кроссовок Adidas yeezy boost 350 — их цена. Дёшево стоить они априори не могут. Но и на эту уникальную спортивную «обувку», к счастью, скидки бывают. И довольно внушительные. В рамках акций их предоставляют магазины — партнёры производителей.