Крым 27 апреля присоединится ко Всероссийскому субботнику

В последнюю субботу апреля жители республики одновременно со всеми регионами нашей страны выйдут на масштабную уборку общественных пространств. Об этом в ходе прямого эфира, организованного Центром управления регионом Республики Крым, заявил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства РК Андрей Клищевский.

Субботник пройдет во всех муниципальных образованиях, а не только в тех, которые представлены на голосование за объекты благоустройства. Приоритетными для уборки будут территории, которые были или будут благоустроены, их определят муниципалитеты, – отметил Андрей Клищевский.

По его словам, узнать место проведения субботника крымчане смогут на сайте администрации своего муниципального образования. Всех участников субботника обеспечат необходимым инвентарем.

На субботнике в 7 городах Крыма, где проходит голосование за объекты благоустройства на 2025 год, будут присутствовать волонтеры. Они помогут желающим отдать свой голос за выбранную ими территорию.

На данным момент в голосовании приняли участие более 128 тысяч крымчан.

Полная запись эфира доступна по ссылке.