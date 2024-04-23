Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Крым 27 апреля присоединится ко Всероссийскому субботнику
актуально в республике
Фото: ЦУР РК

Крым 27 апреля присоединится ко Всероссийскому субботнику

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 14:46 23.04.2024

В последнюю субботу апреля жители республики одновременно со всеми регионами нашей страны выйдут на масштабную уборку общественных пространств. Об этом в ходе прямого эфира, организованного Центром управления регионом Республики Крым, заявил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства РК Андрей Клищевский.

Субботник пройдет во всех муниципальных образованиях, а не только в тех, которые представлены на голосование за объекты благоустройства. Приоритетными для уборки будут территории, которые были или будут благоустроены, их определят муниципалитеты, – отметил Андрей Клищевский.

По его словам, узнать место проведения субботника крымчане смогут на сайте администрации своего муниципального образования. Всех участников субботника обеспечат необходимым инвентарем.

Узнайте больше:  В Крыму на обустройство граждан из числа реабилитированных народов выделено более 18 млрд рублей

На субботнике в 7 городах Крыма, где проходит голосование за объекты благоустройства на 2025 год, будут присутствовать волонтеры. Они помогут желающим отдать свой голос за выбранную ими территорию.

На данным момент в голосовании приняли участие более 128 тысяч крымчан.

Полная запись эфира доступна по ссылке.

Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: акции в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
акции в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.