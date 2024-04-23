Крым 27 апреля присоединится ко Всероссийскому субботнику

В последнюю субботу апреля жители республики одновременно со всеми регионами нашей страны выйдут на масштабную уборку общественных пространств. Об этом в ходе прямого эфира, организованного Центром управления регионом Республики Крым, заявил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства РК Андрей Клищевский.
Субботник пройдет во всех муниципальных образованиях, а не только в тех, которые представлены на голосование за объекты благоустройства. Приоритетными для уборки будут территории, которые были или будут благоустроены, их определят муниципалитеты, – отметил Андрей Клищевский.
По его словам, узнать место проведения субботника крымчане смогут на сайте администрации своего муниципального образования. Всех участников субботника обеспечат необходимым инвентарем.
На субботнике в 7 городах Крыма, где проходит голосование за объекты благоустройства на 2025 год, будут присутствовать волонтеры. Они помогут желающим отдать свой голос за выбранную ими территорию.
На данным момент в голосовании приняли участие более 128 тысяч крымчан.
Полная запись эфира доступна по ссылке.
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