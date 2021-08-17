Крым еще в этом году получит 8 миллиардов рублей на ремонт дорог

Росавтодор в 2021 году дополнительно получит 16,7 млрд рублей на развитие дорог в регионах. Из этой суммы 8 млрд рублей направят на ремонт автодорожной инфраструктуры в Республике Крым.

7 августа 2021 года на заседании правительства Российской Федерации было одобрено выделение Росавтодору в 2021 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации дополнительных бюджетных ассигнований, — сообщили в Кабмине РФ.

8 млрд. рублей, которые будут направлены в Крым, позволят до конца года привести в нормативное состояние 254 км дорог на полуострове.

Оставшаяся сумма — 8,7 млрд рублей пойдет на реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и ведомственной программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения».

На эти средства планируется проведение дорожных работ в 23 субъектах Российской Федерации. В частности, будет приведено в нормативное состояние 227 км дорог, 34 моста и путепровода, до конца года специалисты завершат работы на 135 км, — уточнили в Росавтодоре.

По материалам ТАСС.