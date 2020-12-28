«Крым-Фармация» открывает «горячую линию» по вопросам льготного обеспечения лекарствами

C 29 декабря начнет работу «горячая линия» предприятия «Крым-Фармация» по вопросам льготного лекарственного обеспечения. Она будет функционировать ежедневно, в рабочие дни, без перерыва с 8:00 до 17:00

Теперь, позвонив на бесплатный номер 8-800-234-34-84, граждане, имеющие рецепты на получение медикаментов по федеральной или региональной программам льготного лекарственного обеспечения, оперативно получат информацию о наличии необходимых препаратов в аптечной сети ГУП РК «Крым-Фармация» или сроках их поступления в аптеку. Чтобы получить такую справку, льготополучателю нужно сообщить свою фамилию, имя, отчество и номер льготного рецепта.

«Горячая линия» будет принимать звонки с 4 по 6, и 8 января, с 8:00 до 17:00.