Крым готов к первому этапу снятия ограничений по коронавирусу, как и еще 43 региона страны

Ограничения по коронавирусу, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, должны сниматься на основании трех показателей: коэффициента распространения вируса, охвата тестирования и количества свободных коек в медицинских учреждениях. 44 региона страны достигли показателя «охват тестирования населения методом ПЦР не менее 70 на 100 тысяч человек». Роспотребнадзор дает «зеленый свет» к первому этапу снятия ограничений по коронавирусу. В Крыму этот показатель – 73 на 100 тысяч, но де-факто Республика уже сделала этот шаг.

Судите сами: первый этап — разрешение на прогулки и занятия спортом на открытом воздухе, а также на работу небольших непродовольственных магазинов. Магазины смогут вернуться к работе, если площадь торгового зала меньше или равна 400 квадратным метрам и имеется отдельный вход. При этом количество посетителей будет ограничено — не более одного покупателя на четыре квадратных метра. На этом этапе ведомство советует разрешить прогулки, но не более, чем по два человека, и вдали от мест большого скопления людей (например, детских площадок). Масочный режим в общественных местах обязателен. Все это уже есть в Крыму.

Поэтапное снятие ограничений

Полуостров готов и ко второму, и к третьему этапу. Время торопит, лет торопит. Но не это главное. Самые важные показатели – число заболевших и новые очаги заражения.

От того, как будет развиваться эпидемическая ситуация, зависит очень многое, — напомнила руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Наплыв гостей ожидается уже в июне. По данным нескольких сервисов бронирования, россияне массово резервируют места в самолетах июньских авиарейсов в Крым. Около 20% всех проданных билетов на июнь – маршруты «Москва – Симферополь» и «Санкт-Петербург – Симферополь».

Крым готовится к радушному приему. Наталья Пеньковская сообщила о необходимости увеличения коек в обсерваторах.

По-прежнему большое количество лиц прибывает через автомобильные пункты пропуска, за последние сутки 21 человек прибыл через автомобильные пункты пропуска, они все помещены в обсерватор. На сегодняшний день в этой ситуации, которая у нас есть, коечная мощность обсерватора нам позволяет это делать. Но с учетом миграционных процессов, которые будут увеличиваться к летнему сезону, мы должны подготовить дополнительные койки в обсерваторах, — сказала Наталья Пеньковская.

Севастополь пошел еще дальше. На въездах в город в июне внедрят платное и поголовное тестировантие на COVID-19. Хочешь попасть в Севастополь? Заплати за тест, получи результат «здоров», распишись в ведомости, надевай маску и отдыхай… на здоровье. Переймут ли опыт соседей в Крыму?

Тем временем, последние данные по Крыму таковы: под медицинским наблюдением находятся 2 006 человек, из которых под динамическим наблюдением на дому – 1 099 человек, в стационарах находятся 289 человек, изолировано в обсерваторы – 618 человек.

Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю всего выявлено 340 положительных на COVID-19. Лечение в медицинских учреждениях Республики Крым проходят 180 человек, выписано с выздоровлением — 153.