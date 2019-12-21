Крым готовится поставлять в Сирию подсолнечное масло и брикеты из лузги

Первый и пока единственный на территории Крымского полуострова производитель масла из подсолнечника начнет с 2020 года поставки в Сирию подсолнечного масла и брикетов из лузги, сообщил ТАСС гендиректор управляющей компании «Пищевой производственный парк «Крымское золото» Владислав Мартьянов.

Со следующего, 2020 года, наше предприятие начнет поставлять в Сирию подсолнечное масло и брикеты для обогрева, выпуск которых мы впервые освоили в Крыму. Переговоры ведутся, возможны поставки в Турцию и Иран масла и жмыха, — рассказал Мартьянов.

Он отметил, что предприятие готово поставлять до 50% производимой продукции. По его словам, впервые в Крыму завод начал производство подсолнечного масла осенью этого года, выпущено более 3250 тонн масла и такой же объем высокопротеинового жмыха. Поставки ведут как в торговую сеть Крыма, так и в другие регионы России. С начала декабря на предприятии приступили к выпуску брикетов из лузги подсолнечника для обогрева помещений производительностью четыре тонны в сутки, или 1,4 тыс. тонн в год. Мощность завода — 35 тыс. тонн подсолнечного масла в год.

По данным министерства сельского хозяйства Республики Крым, объем производства подсолнечника в регионе в 2018 году составил 53 тыс. тонн, в 2019 — 96 тыс. тонн.

На Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ), который проходил 17-20 апреля, Крым и Сирия подписали меморандум о торгово-экономическом сотрудничестве. Он предусматривает создание совместных торгового дома и судоходной компании для обеспечения регулярных морских грузоперевозок между портами Латакии и российского полуострова.