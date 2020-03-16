Крым хочет полностью закрыть границу с Украиной

Киев закрыл границы для «не граждан» без украинской прописки. В Крыму решили закрыть границу с «незалежной» полностью. Об этом сообщил Глава РК Сергей Аксёнов. По его словам, республиканские власти обратились к федеральным, с просьбой закрыть участок госграницы с Украиной на севере полуострова

Все меры предупредительные на границе предпринимаются… Мы сегодня выходим с инициативой в столицу нашей Родины, чтобы федеральные власти приняли решение о закрытии границы Крыма с Украиной, – сообщил Аксёнов.

Глава Крыма добавил, накануне специалисты минздрава РК посетили все пункты пропуска, пограничные посты. На север Крыма отправлен дополнительный медперсонал.

Отметим, что сегодня Правительство России объявило о дополнительных мерах в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Среди них – закрытие границы с Беларусью. Об Украине пока речи не идет, хотя это и странно. По коронавирусу в Беларуси ситуация спокойнее и благополучнее, чем в «незалежной».