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Крым хочет полностью закрыть границу с Украиной
Фото: УНИАН

Крым хочет полностью закрыть границу с Украиной

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:55 16.03.2020

Киев закрыл границы для «не граждан» без украинской прописки. В Крыму решили закрыть границу с «незалежной» полностью. Об этом сообщил Глава РК Сергей Аксёнов. По его словам, республиканские власти обратились к федеральным, с просьбой закрыть участок госграницы с Украиной на севере полуострова

Все меры предупредительные на границе предпринимаются… Мы сегодня выходим с инициативой в столицу нашей Родины, чтобы федеральные власти приняли решение о закрытии границы Крыма с Украиной, – сообщил Аксёнов.

Глава Крыма добавил, накануне специалисты минздрава РК посетили все пункты пропуска, пограничные посты. На север Крыма отправлен дополнительный медперсонал.

Отметим, что сегодня Правительство России объявило о дополнительных мерах  в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Среди них – закрытие границы с Беларусью. Об Украине пока речи не идет, хотя это и странно. По коронавирусу в Беларуси ситуация спокойнее и благополучнее, чем в «незалежной».

Крым хочет полностью закрыть границу с Украиной

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