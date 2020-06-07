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Крым и Севастополь получат почти 7 миллиардов рублей на ремонт дорог
Фото: ГУП РК "Крым Автодор"

Крым и Севастополь получат почти 7 миллиардов рублей на ремонт дорог

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 19:35 07.06.2020

Правительство РФ утвердило правила предоставления средств на развитие дорог в Крыму.

В Крыму и Севастополе при поддержке федерального бюджета в ближайшие два с половиной года будут реконструированы сотни километров дорог. Правила распределения средств, направляемых на эти цели, утвердил Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Заняться развитием дорожной сети в Республике поручил Президент России Владимир Путин.

Из резервного фонда Правительства в 2020 году для этого выделяется более 6,8 млрд. рублей. Эти средства позволят привести в порядок не менее 166 км автомобильных дорог регионального и муниципального значения.

Крым и Севастополь получат почти 7 миллиардов рублей на ремонт дорог

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