Крым и Севастополь получат почти 7 миллиардов рублей на ремонт дорог

Правительство РФ утвердило правила предоставления средств на развитие дорог в Крыму.

В Крыму и Севастополе при поддержке федерального бюджета в ближайшие два с половиной года будут реконструированы сотни километров дорог. Правила распределения средств, направляемых на эти цели, утвердил Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Заняться развитием дорожной сети в Республике поручил Президент России Владимир Путин.

Из резервного фонда Правительства в 2020 году для этого выделяется более 6,8 млрд. рублей. Эти средства позволят привести в порядок не менее 166 км автомобильных дорог регионального и муниципального значения.