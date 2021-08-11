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Крым и Севастополь попали в «черный список» Росприроднадзора из-за неочищенных стоков
Фото: pxhere.com

Крым и Севастополь попали в «черный список» Росприроднадзора из-за неочищенных стоков

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:28 11.08.2021

В Росприроднадзоре заявили, что сточные воды почти не очищаются в пяти регионах России, Это Крым, Севастополь, Дагестан, Приморский край и Кабардино-Балкария. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова назвала ситуацию критической.

В пяти субъектах Российской Федерации очистка поверхностных стоков практически в полном объеме отсутствует, в 13 субъектах очищают менее 1%, в 20 субъектах процент очистки не превышает десяти, — сообщила она.

Речь идет о сбросах предприятий, ливневых, промышленных канализациях и объектах ЖКХ. В Крыму добавляется «южная специфика» — сброс неочищенных вод прямиком в море. Особенно остро эта проблема обозначена в курортных городах и поселках.

Крым и Севастополь попали в «черный список» Росприроднадзора из-за неочищенных стоков

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