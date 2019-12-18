Крым как повод. Комитет Сената США принял очередной пакет санкций против России

Инициативу рассмотрят Сенат (скорее всего одобрит) и президент Дональд Трамп (скорее всего ветирует).

Крым (события 2014 года) и Керченский пролив (события ноября 2018 года) стали поводом для очередного крупного пакета антироссийских санкций. Их предложил и одобрил Комитет по иностранным делам Сената США. Как сообщает ТАСС , инициативу поддержали 17 сенаторов, против высказались 5 законодателей. Есть предположения, что президент США Дональд Трамп наложит вето на данный законопроект, который «опустошит комплекс дипломатических мер» и может привести к непредвиденным последствиям. Почему? В перечне «карательных мер» — рестрикции против суверенного долга России.

Суверенным долгом России являются облигации, выпущенные Центробанком, Российским фондом национального благосостояния, Минфином, агентами или аффилированными лицами любого такого учреждения, со сроком погашения более 14 дней. Рестрикция в данном случае – ограничение кредитных сделок с российскими банками и госструктурами.

Предлагаемые в документе ограничения в отношении российского государственного долга будут касаться только новых облигаций, выпущенных Минфином, ЦБ, Фондом национального благосостояния России, а также любым финансовым институтом от лица РФ с периодом обращения более 14 дней. Законодатели предлагают ограничить транзакции со вновь выпущенными российскими суверенными облигациями, а также ввести санкции в отношении проектов в сфере энергетики российских госкомпаний за пределами РФ и некоторых банков.

Законодатели также обязывают главу государства ввести санкции против лиц, инвестирующих в российские проекты, связанные с добычей сжиженного природного газа за пределами РФ. Речь идет об однократных вложениях в размере $1 млн, либо на $5 млн и более за период в 12 месяцев. Инициатива вводит санкции против лиц, «поддерживающих освоение запасов нефти в Российской Федерации» тем или иным образом.

Старший демократ комитета Роберт Менендес (от штата Нью-Джерси) и другие сенаторы требовали ужесточения антироссийских рестрикций в связи с тем, что нынешний санкционный режим, по их мнению, недостаточен. Изначально сенаторы должны были рассмотреть и проголосовать за данную инициативу на прошлой неделе. Теперь законопроект поступит на рассмотрение Сената полного состава, где в него могут быть внесены коррективы. Только затем документ принесут на подпись Трампу.

Почему Крым – лишь повод? Потому что американским политикам не важны истинные причины. Судите сами, в тексте этой законодательной инициативы содержится призыв «немедленно освободить украинских моряков», которые были задержаны после инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Однако 7 сентября 2019 года Россия и Украина произвели взаимное освобождение и возвращение на родину групп граждан, которые ранее были либо арестованы, либо осуждены на территории двух стран. Среди этих лиц были и 24 украинских моряка (из них двое – сотрудники СБУ). Причина устранена? Американских законодателей это не интересует.

Еще документ предполагает введение санкций в отношении 24 сотрудников ФСБ, которые, по версии американской стороны, имеют отношение к инциденту в Керченском проливе. Кроме того, американского лидера обязывают «публично призвать правительство Российской Федерации вернуть Крым под контроль правительства Украины».