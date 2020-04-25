Крым, Краснодарский край, Абхазия — выбор россиян, которые надеются на отдых летом

Россияне ждут лета. С оглядкой на текущую эпидситуацию, связанную с распространением коронавирусной инфекции, осторожно заявляют, что всё-таки надеются на отпуска возле моря. Куда планируют отправиться, если положение дел нормализуется и карантин с обязательной самоизоляцией, подкреплённые запретом на поездки, канут в Лету? А предпочтения в общем-то несколько изменились: в топе «мест под солнцем» напрочь отсутствуют зарубежные курорты (и не мудрено — как минимум до июля туристов там не ждут). В лидерах прочно обосновалось черноморское побережье России — города Крыма и Краснодарского края: Ялта, Судак, Алушта, Сочи, Анапа, а также Абхазия (Сухум, Гагра).

Специалисты, к слову, отмечают, что наметилась и ещё одна тенденция: потенциальные путешественники не очень-то интересуются пакетными предложениями от туристических операторов. Сегодня больше тех, кто намерен отправиться «на юга», самостоятельно решая все сопутствующие вопросы — от размещения до подбора экскурсий. Причина? Задача №1 для многих в кризисных условиях — экономия средств при большей свободе действий.

Готова ли принимающая сторона — как Крым, так и Краснодарский край — к приёму рачительных отдыхающих, которые безапелляционно заявляют о своём намерении экономить в этом году в отпусках? Как выясняется — готовы! По крайней мере, такую точку зрения озвучивают частники, сдающие свою недвижимость в аренду. Говорят, сложное время для всех, так что нужно искать компромисс.

Расходятся ли слова с делом? Судя по предложениям, размещённым на сайте posrednikov-net.com, а здесь представлены десятки комнат, квартир, апартаментов, гостевых домов, дач, коттеджей и т.д., которые их владельцы сдают в аренду в курортный сезон напрямую без посредников, нет. «Тарифы» на размещение никто «задирать» не собирается и на данный момент они выглядят более чем адекватно. А в большинстве случаев и выгодно отличаются, если сравнивать с тем же прейскурантом цен, который оговаривают большие гостиничные комплексы и отели черноморского побережья России.

И это при том, что частный сектор по уровню гостеприимства сегодня ничуть не уступает своим «крупным коллегам» — это и достойного класса объекты, и хороший сервис, и отличное расположение (значительная часть объектов, размещающих летом туристов, находятся в непосредственной близости к морю).

О чём специалисты турсферы рекомендуют задуматься тем, кто грядущим летом всё-таки планирует вырваться из дома в путешествие?

Однозначно не советуют ехать на отдых за границу. Ради собственной безопасности. И даже в том случае, если «коронавирусная смута» будет нивелирована вроде как полностью.

Рекомендуют бронировать билеты и арендовать дома-квартиры заранее. Надеется на то, что туристического бума в этом году на Черноморском побережье — как в Крыму, так и в Краснодарском крае — не будет, конечно, можно, но… лучше перестраховаться. Хотя бы потому, что эксперты прогнозируют рост спроса на российские курорты к июню на 11%.

А ещё специалисты настаивают, что перед путешествием просто-таки необходимо пройти медицинское обследование. И! Отправляясь в поездку, в обязательном порядке берите с собой полис ОМС. Ну мало ли…