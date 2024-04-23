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«. Курорт – 2024»: в РК состоится форум для санаторно-курортных, оздоровительных и реабилитационных объектов размещения

«Крым. Курорт – 2024»: в РК состоится форум для санаторно-курортных, оздоровительных и реабилитационных объектов размещения

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:20 23.04.2024

Ежегодный межрегиональный форум для санаторно-курортных, оздоровительных и реабилитационных объектов размещения Крыма и Юга России «Крым. Курорт – 2024» пройдет 23-24 апреля в отеле Riviera Sunrise в Алуште.

Целевая аудитория посетителей форума – руководители и собственники ведущих крымских санаториев и пансионатов с лечением, отелей и гостиничных комплексов, медицинских и реабилитационных центров, спортивных и фитнес клубов, СПА центров.

В программе запланированы экспертные сессии и дискуссии, обсуждение инноваций и трендов в сфере санаторно-курортного лечения, программы страхования в туризме, СПА-технологии, блок по анимационным программам в санаторно-курортном комплексе, нетворкинг.

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Также пройдет выставка предприятий HoReCa для предприятий сферы гостеприимства, санаториев, медицинских, реабилитационных и СПА центров.

Узнать подробности и зарегистрироваться на посещение можно на официальном сайте крымкурорт.рф.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК
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