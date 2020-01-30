Крым намерен заняться экспортом томатов. На мировой рынок в том числе…

Крымский Тепличный комбинат «Белогорский», официальное открытие которого только анонсируется — состоится 27 февраля 2020 года, уже собрал собрал первые 22 тонны томатов.

Генеральный директор предприятия Олег Петриченко привёз продемонстрировать первые собранные овощи. Стоит отметить, помидоры очень ароматные, выращены в экологически чистых условиях, с отличными вкусовыми качествами. Уверен, что эта продукция составит серьезную конкуренцию не только на местном, но и на мировом рынке. Посадка помидоров была проведена 30 сентября 2019 года, а сбор урожая начался с 17 января 2020 года, — цитирует пресс-служба заместителя Председателя Совета министров – министра сельского хозяйства РК Андрея Рюмшина.

По словам Андрея Рюмшина, в этом году планируется произвести 6563,5 тонн овощей защищенного грунта:

Продукция отгружается как на материковую часть России, так и в торговые сети Республики Крым. Уже заключено более 10 контрактов на поставку помидоров в торговые сети, расположенные в Республике Крым. В дальнейшем крымские томаты планируется экспортировать, ведь всего 20-30% от произведенной продукции покроет полностью потребности крымчан и гостей республики.

На сегодня в ООО Тепличный комбинат «Белогорский» введена в эксплуатацию первая очередь высокотехнологичного тепличного комбината площадью 9,1 га. Общая же площадь по проекту составит 17,24 га. Инвестиции по первой очереди проекта составили 2 млрд 211 млн рублей.

фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК