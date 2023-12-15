Крым нуждается в молодых профессионалах с активной жизненной и гражданской позицией

Глава РК Сергей Аксёнов на Международной выставке-форуме «Россия» принял участие в панельной дискуссии «10 лет Крымской весне – гордимся, уверены, благодарим!» и пообщался со студентами из Крыма, которые обучаются в высших учебных заведениях Москвы.

Сергей Аксёнов отметил, что обучение в лучших вузах страны – это хороший старт для дальнейшего профессионального развития.

Крымские студенты получают знания в самых крупных и престижных вузах нашей страны благодаря своему трудолюбию, подготовке и стремлению к самосовершенствованию. Уверен, что наши ребята получат достойное образование и добьются всех своих целей, – сказал Глава Республики.

Как подчеркнул Сергей Аксёнов, перед страной и республикой стоят сложные и масштабные задачи:

Крым нуждается в молодых профессионалах с активной жизненной и гражданской позицией. Мы будем рады, если наши молодые специалисты будут возвращаться в Крым и вносить свой вклад в развитие региона. Нет сомнений, что вместе у нас все получится.

Глава РК поблагодарил руководителей московских вузов за поддержку студентов-крымчан и заверил, что руководство республики продолжит делать все, чтобы обеспечить молодым специалистам достойные условия работы и оплату труда.

Студентов интересовало, какие специальности будут востребованы в Крыму сейчас и в ближайшее время, какими качествами должен обладать хороший руководитель, как нужно выстраивать деловые взаимоотношения и другие вопросы.

В мероприятии приняли участие член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от исполнительной власти Республики Крым Ольга Ковитиди, Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов, ректор Всероссийского государственного университета кинематографии имени С.А. Герасимова Владимир Малышев, почетные амбассадоры Республики Крым на выставке-форуме.

Фото и материалы: управление информации и пресс-службы Главы РК.